AK Parti Milletvekili adayı Bahar Ayvazoğlu ilgiden memnun

İlçenin halk pazarında pazarcı esnafını tek tek dolaşan ve alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet eden Ayvazoğlu’na ilgi ve destek büyüktü. Pazar esnafını ziyaretin ardından ilçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Ayvazoğlu, "Akçaabat’ta kısa süre içerisinde yüzlerce insanla iletişim kurdum ve istisnasız her vatandaşımızın güler yüzü ve dua dolu destek konuşması bizi memnun etti. Akçaabat’a AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımların ve hizmetin yanı sıra Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve güven de Trabzon genelinin bir yansımasıdır. Pazarda da ilçe merkezinde de esnaf ziyaretlerimizde hedefimiz olan 6-0’a inanç çalışmalarımızı motive de etmektedir. Akçaabat Derecikli olmam sebebiyle de hemşehrilerimin ayrı bir teveccühünü gördüm" dedi.

24 Haziran’da Akçaabat’ın da Trabzon’un da AK Parti’ye ve Erdoğan’a tam destek vereceğini belirten Ayvazoğlu, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye ve Güçlü Trabzon için kıymetli hemşehrilerim 24 Haziran’da, bugüne kadar olduğu gibi partimize ve Cumhurbaşkanımıza desteğini gösterecektir. Nasıl 5 milletvekili aldıysak 6’yı da Allah’ın izniyle alacağız. Nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde kuvvetli bir destek verdiyse Trabzon yine Cumhurbaşkanımızım yanında yer aldığını tekrar ilan edecektir" diye konuştu.