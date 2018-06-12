AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar’da yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarına Trabzon’un en önemli devlet hastanelerinden Yomra Kaşüstü Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Ayvazoğlu sonrasında ulusal bir gazetenin yazarlar buluşmasına katıldı ve Değirmendere Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlara selam verip 24 Haziran’daki seçimler için destek istedi. Pazar ziyaretinin ardından da Ortahisar İlçesinde seçim çalışmalarına devam eden Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin bulunduğu binadaki personelleri çalışma yerinde ziyaret etti. Kahramanmaraş Caddesi güzergahındaki esnafları tek tek ziyaret etti. İftarını Memur Sen Trabzon Şubesinin programında yapan Ayvazoğlu iftar sonrasında Ekopark’a gelen vatandaşlarla tek tek merhabalaşarak çikolata ikram etti. Ayvazoğlu, her görüştüğü kişiyi 13 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki büyük buluşmasına davet etti.

"Tersanelerimize sahip çıkalım"

Kurucuları arasında AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’un da bulunduğu ’Koster Filosu Yenileme Projesi İmza Töreni, WOW İstanbul Otel’de yapıldı. Törenin ardından konuşan Trabzon AK Parti Milletvekili Adayı Vehbi Koç, projenin önemine vurgu yaptı ve Trabzonluları Sürmene’deki tersanelere sahip çıkmaya çağırdı. Daha önce bu projenin yüzde 20’lik bölümünü Trabzon’daki tersanelerde yapmayı planladıklarının müjdesini daha önce veren Koç, “Denizcilik adına Trabzon’da bir cevher yatıyor. Sürmene’deki tersanelere sahip çıkmalıyız” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, tarihi bir projeye imza attıklarını belirterek, “Hedefimiz, piyasa ihtiyaçlarına göre 100 gemi inşa etmektir. Böylece 30 bin üzeri aileye istihdam sağlayacağız. Yerli katkı oranını arttırmak için projeyi sürekli güncelleyeceğiz. Bu proje, devlet - özel sektör mutabakatıyla desteklenmiş çok önemli bir proje. Projemize destek veren Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçiye ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Trabzon’daki tersaneleri gezen ve Koster Filosu Yenileme Projesi’nin yüzde 20’lik bölümünü Trabzon’daki tersanelerde yapmayı planladıklarının müjdesini daha önce veren Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon’da gemi üretimi anlamında ciddi bir potansiyel var. Adeta balık istifi gibi tersanelerde gemi üretimi yapılıyor. Ancak tersanelerin bu anlamda gerekli desteği almadığını görüyorum. Trabzon Sürmene ilçesindeki tersanelere sahip çıkmalı, onlara destek olunmalı. Bu anlamda ben üzerime düşen ne varsa yapacağım. Sanayileşme adına fazla imkanı olmayan Trabzon’un Sürmene ilçesindeki tersanelerinde cevher yatıyor. Kesinlikle orada büyük bir potansiyel var. Tersanelerde boş yer yok. Trabzonluların burayı görmesi ve destek olması gerekiyor.”

AK Parti Milletvekili adayı Selçuk Çebi, spor camiası ile bir araya geldi

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Milletvekili adayı Selçuk Çebi, Çaykara ve Dernekpazarı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Çebi, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak destek istedi. Daha sonra AK Parti Trabzon İl Teşkilatı’nın organize ettiği iftar programında spor camiası ile bir araya gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Selçuk Çebi, AK Parti hükümetinin spor alanında bugüne kadar yaptığı yatırımları sıralayarak, 24 Haziran sonrası daha aktif bir biçimde bu yatırımların devam edeceğini söyledi. Çebi “2002 yılı ile günümüzü karşılaştırdığımızda 190 olan yurt adedinin 792, 64 adet olan gençlik merkezi sayısının 279, 270 bin olan lisanslı sporcu sayısının 8 milyon, 6 bin olan spor kulübü sayısının 14 bin, bin 575 olan spor tesisi sayısının 3 bin 500 olduğunu görüyoruz. 29 şehre yapılan 32 stadyumun 11 adedi tamamlandı. Bunlardan bir tanesi de Akyazı’da yapılan ve Trabzonspor’umuza yakışacak konforda olan Şenol Güneş Kompleksi, 11 adet stadyum inşaatı devam ederken 6 adedinin de projesi hazırlandı. Tüm bunları topladığımızda 750 bin kişilik bir stadyum ağının ülkeye kazandırıldığını görüyoruz” İfadelerini kullandı.

Selçuk Çebi spor alanında yatırımların 24 Haziran sonrası, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile katlanarak devam edeceğini belirterek “Önceden bir yatırımın yapılması için çok fazla enerji harcıyorduk. Yeni sistemle beraber hızlı bir şekilde projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayacağız. Mesela Trabzon’umuza sporcu sağlığı merkezi kazandırmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Çok şükür projemizi onaylattık ve en kısa zamanda yapımına başlanacak. İşte bu zamanı kısaltarak bir sonraki yatırıma geçişimizi hızlandıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Selçuk Çebi ayrıca “Ben de amatör bir sporcuydum. Kısıtlı imkanlarda dünya şampiyonluğu gibi bir başarı elde ettim. O yüzden sorunların neler olduğunu çok iyi biliyorum. Ay Yıldızlı Bayrağımızı defalarca göndere çekerek sizleri gururlandırdığımı düşünüyorum. Şimdi ise sizin beni gururlandırarak meclise göndermeniz ile birlikte, Trabzon ve ülke sporu için elimden geleni yapmama yardımcı olmanızı istiyorum” dedi.

Selçuk Çebi daha sonra Ortahisar İlçesi’nde bulunan Toklu Mahallesi’ne geçerek vatandaşlarla sohbet edip destek istedi.