AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Ortahisar İlçesinde bazı kurumları ziyaret ederek sürdürdü. Günnar, iftar sonrası soğuksu mahallesinde hemşehrileri ile bir araya gelerek bol bol sohbet etti.

Günnar, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda çok önemli işlere imza attığını hatırlatarak, “AK Parti hükümetlerinin 16 yılda yollardan, köprülere, eğitimden sağlığa, hastanelerden üniversitelere kadar bir çok hizmetleri milletimiz taktir etmiş AK Partiyi girdiği her seçinde birinci parti yapmıştır” dedi.

Ağız ve Diş sağlığı Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Müftülük ziyaretlerinde bulunan Günnar "Şöyle geçmişe dönüp baktığımızda bazı hastalıkların tedavisi için Trabzon’dan Ankara’ya, İstanbul’a gidiliyordu. Bu işin bırakın ekonomik boyutunu Trabzon’daki herhangi bir hastaneden sevk almak büyük başarı olarak kabul edilirdi. Sevk işlemleri için zamanın Milletvekilleri devreye girerek vatandaşa hizmet ediyorlardı. Şimdi ise sağlıkta yapılan reformlar sayesinde burada Trabzon’da hastanelerde her türlü hizmet veriliyor. Trabzon hasta yatak, hasta başına düşen doktor ve hastane sayısı bakımından Türkiye de ilk beşin içindedir. Ama biz Milletvekilleriniz olarak bu durumu yeterli görüp yerimizde durmayıp önümüzdeki otuz yılın planlamasını yaparak Akyazı sahiline 900 yataklı Şehir Hastanesinin kanunu çıkardık. En kısa sürede de yapımına başlayacağız inşallah. Geçmişte seçim meydanlarında siyasiler seçmenden oy isterken kendilerinden bir de beşyüz gün müsade isterlerdi. Bize beşyüz gün dokunmayın meseleleri çözme vaadinde bulunmalarına rağmen sekiz dokuz ay ortalama ile hükümet ederlerdi. Türk siyasi hayatına uzun, orta ve kısa vadeli hedefler planlayan, takip eden, uygulayan bir anlayışı AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan getirmiştir. Daha doğrusu artık Türk siyasetinde AK Parti’den öncesi ve sonrası var. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yol arkadaşları var. Hepsinden önemlisi Yüce Milletimiz var“ diye konuştu.

Milletimiz Reisimize güveniyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise seçim çalışmalarını Trabzon’un Tonya ilçesinde sürdürdü. İlçede bir dizi toplantı yapan Cora, seçimlere kısa bir süre kala önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti’nin yatırımlarının devamı için hayati bir kararın verileceğini ifade eden Cora, “Çok kritik bir sürecin arifesindeyiz. Ülke olarak bugüne kadar büyük engeller aştık, önemli badireler atlattık. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda Allah’a şükürler olsun tüm tuzakları bozduk, tüm planları tersine çevirdik. Hizmetlerimizle halkımızın refahını arttırdık, yüzünü güldürdük. Mega projeler, devasa yatırımlar ile ülkemizin ufkunu genişlettik. Dünyadaki mazlumların umutları olduk. Milletimiz ülkemize çağ atlatan AK Parti’den vazgeçmemiştir. Reisine güveniyor. Cumhurbaşkanını dünya lideri, mazlumların umudu olarak görüyor. Bu sevgi katlanarak artıyor. Daha zengin, daha müreffeh bir ülke olma gayretlerimizi sürdüreceğiz. Milletine ömrünü adayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çabası boşa çıkmayacak emekleri zayi olmayacaktır“ dedi.

Seçimleri kazanmak için gönülleri kazanmak gerektiğini vurgulayan Cora, “AK Parti sıradan bir siyasi hareket değildir. Başarı sebepleri tüm dünyada merak edilmiş, tez konusu olmuş, örnek alınmış bir partidir. Bizim en büyük gücümüz hizmetkarları olmaktan onur duyduğumuz aziz milletimiz ile sarsılmaz bir gönül köprüsü kurmamızdır. Millete sırtımızı dönmedik. Hep onlarla beraber yürüdük. Milletin gönlünde ak bir sevda; gözünde Erdoğan hayranlığı olmuştur. Hiç bir zaman seçim hesabı yaparak hizmet yapmadık. Gönül kazanmak üzerine siyaset yaptık. Gönülleri kazananın seçimleri kazanacağını biliyorduk. Milletimizle bir olduk, beraber olduk ve her seçimden zaferle ayrıldık. Şimdi nihai bir zafere yine milletimiz ile yol alıyoruz. Benzemezler ittifakı bize engel olamayacak. Musluklardan kan akıtanlarla bir araya gelenlerin cezasını milletimiz sandıkta kesecektir” şeklinde konuştu.