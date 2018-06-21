AK Parti Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Maçka ve Ortahisar ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bazı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla 24 Haziran genel seçimleriyle ilgili konuşan Milletvekili Adnan Günnar, “Unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye’yi yıllarca siyasi ve ekonomik olarak zorluklara mecbur ettiler. Yaşamsal ihtiyaçlarımızı ve temel gıda maddelerini bizlere karne ile verdiler. Devlet hastanesinden özel hastanesine kadar dilediğiniz yerde tedavi olabiliyor dilediğiniz eczaneden hiç beklemeden ilacınızı artık alabiliyorsunuz. Kendi tohum bankamızı kurarak çiftçiye düşük kredi imkanını sağladık. Yıllık 7 bin traktör satışından 73 binler oranına ulaştık. Hayvancılıkta hem besicilik hemde süt üretimde kapasiteyi artırmak için sıfır faizli kredi imkanı getirdik. Sanayide önemli hamleler atarak gemi, uçak, uzay ve nükleer alanda gelişmeler katettik. Savunma sanayiinde yerliliği yüzde 64 oranına çıkardık. Kendi uydumuz kendi istihbaratımız kendi yazılımımız ve kendi mühimmatımızı üreterek Fırat Kalkan’ı, Afrin harekatını tüm baskı ve tehditlere rağmen başarı ile gerçekleştirdik. Türkiye’yi İMF nin ekonomik boyunduruğundan kurtararak dünyanın 17. Büyük ekonomisi, büyümede ise Çin ve Hindistan’ın ardından dünya üçüncü olduk” dedi.

"Müslüman coğrafyasının kalesi Türkiye, Türkiye’nin kalesi de Trabzon’dur"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim çalışmaları, Şalpazarı İlçesi ve Erdoğdu Mahallesi’nde sürdürdü. AK Parti Trabzon Milletvekili adayları ile bir önceki gün öğle saatlerinde partisinin düzenlediği Maçka mitingine katılan Koç akşam saatlerinde de Erdoğdu’da esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Dün de yine milletvekili adayları ile Şalpazarı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy ve Çayırbağı’nda hemşehrileri ile buluşan Koç, 24 Haziran Bayramı’na yaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Trabzon’da 1 ay boyunca yaptıkları çalışmalarda büyük bir desteğini hissettiklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bütün dünya bir oldu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışıyor ama bilmiyorlar ki arkasında Trabzonlular var, yüce Türk milleti var. Bütün dünyanın çirkin düzenini bozduğu için istemiyorlar AK Parti’yi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı. Ama yüce Türk Milleti onlara 24 Temmuz’da sandıkta cevap verecek. Aydınlık bir gelecek için 24 Temmuz bayram olarak kutlanacak. Tek derdi, tek kaygısı ülkesi ve milleti olan AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrilerimizin de desteğiyle şer odaklarına karşı Müslüman coğrafyasının yükselen sesi olmaya devam edecektir. Bizler de vekil arkadaşlarımız ile Türk halkının ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünyanın en verimli coğrafyası olan Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan ser güçler ve onların Türkiye’deki destekçilerine 24 Haziran’da tokat vurmaya hazır mıyız Trabzon? Her zamankinden daha güçlü ve bir olmalıyız. Çünkü iç ve dış düşmanlara karşı inanılmaz bir mücadele veriliyor. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerin verdigi bu destegi emanet olarak gormektedir ve bu emanete de ihanet etmemek icin gerekirse canını bile verir. Unutulmasın müslüman coğrafyasının kalesi Türkiye, Türkiye’nin kalesi de Trabzon."

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Selçuk Çebi’ den spor kulüplerine malzeme yardımı

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Trabzon Milletvekili Selçuk Çebi, seçim çalışmalarının arasında bulduğu her fırsatta Trabzon amatör sporları ile ilgili organizasyonlara katılıyor.

Selçuk Çebi, Hamamizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi. 100’ü aşkın spor kulübünün katıldığı ve 40 bin adet spor malzemesi dağıtım organizasyonda konuşma yapan Çebi “ Ahlaklı, Eğitimli ve başarılı sporcular yetiştirmek bizim en büyük görevimiz. Bir insan yetenekleri ile dünya şampiyonu olabilir ancak iyi bir ahlak ve eğitim ile de efsane olur. Siz değerli antrenörlerimizden efsane olacak sporcular yetiştirmenizi arzu ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Selçuk Çebi, kendisinin de amatör bir sporcu olduğunu belirterek “Ben de sizin içinizden gelen biriyim. Burada dünya şampiyonluğu yolunda beraber çalıştığım arkadaşlarım ve hocalarım bulunuyor.

Aktif spor yaptığım zamanlarda çalıştığımız salonların koşulları çokta sağlıklı değildi. Duş almak bile başlı başına bir sorundu. Şimdi şehrimize yapılan spor yatırımları ile bu sorun çok şükür giderildi. Ancak yine sorunlar yok mu? Tabiiki var. Sizin düşüncelerinizin, yaşadıklarınızın her ayrıntısını biliyorum. Çözüm noktasında daha aktif olabilmek adına bir yola çıktım ve 24 Haziran seçimlerinde sizlerin desteğini istiyorum. Çünkü bir er ailesinde güçlü değilse hiçbir yerde güçlü olamaz. Sizlerden ailem olarak desteğinizi istiyorum” ifadelerini kullandı.