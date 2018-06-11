AK Parti milletvekili adayları Trabzon’u arşınlıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar Akçaabat ilçesinin mahallelerini dolaşırken, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Diğer milletvekili adaylarından Selçuk Çebi Ortahisar ilçesinde seçim ziyaretlerini sürdürürken, Vehbi Koç ise bir Ortahisar bir Of ilçesi arasında adeta mekik dokuyor.

Günnar Akçaabat’ın köylerini dolaştı

AK Parti Trabzon milletvekili adaylarından Adnan Günnar Akçaabat ilçesinin Dörtyol, Işıklar ve Acısu mahallelerinde hemşehrilerini ziyaret etti. Günnar, AK Parti’nin 16 yılda yaptıklarını anlatarak 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.Günnar “Hafızalarımızı şöyle bir tazeleyelim. Çok uzaklara gitmeye gerek yok 16 yıl öncesini hatırlamak kafi. Uluslararası alanda, dış politikada, sanayide, sağlıkta, teknolojide, sosyal alanda ve daha bir çok konuda nereden nereye geldiğimizi kıyaslamamız gerekiyor. Aradan geçen 16 yıllık süre içerisinde ülke ve millet olarak kazanımlarımız ortadadır” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan kaybettiğinde Türkiye’nin kayıp edeceğini bilmeyen mi var?” diye soran Günnar “7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 42’ye yakın oyla birinci parti olmamıza rağmen tek başına iktidara gelemediğimizde kimlerin sevindiğini unutmamalıyız. Şimdi 24 Haziran’da yine birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı’na, AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun çalışma arkadaşlarından oluşan milletvekillerine oy vererek tüm mazlumların ve müslümanların yüzünü güldüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu gece gündüz çalışıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Trabzon İl Seçim Koordinasyonunun planladığı programlara harfiyen uyarak daha çok vatandaşa ulaşmaya çalışan Ayvazoğlu, Ortahisar İlçesi Atapark, Varlıbaş Avm, Zağnos Vadisi ve Gülbahar Hatun Mahallesinde hem esnaf ziyareti yaptı hem de vatandaşlarla bire bir temas kurdu. Ortahisar’daki programın ardınsan Çarşıbaşı İlçesinde geniş katılımlı açık hava iftarına katılan Ayvazoğlu sonrasında Beşirli Sahilinde oturan ve yürüyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlarla sohbetinde 24 Haziran’daki seçimlerin önemini anlatan Ayvazoğlu, "Seçim gününe kadar ulaşamadığımız insan kalmaması adına vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelere en uygun zamanda gidiyoruz. Gündüz iftarı bekleyen gece sahuru bekleyen vatandaşlarımızla diyaloglarımızda görüyoruz ki 24 Haziran’da Trabzon rekor bir oy oranıyla ’Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye’ düşüncemize tam destek verecektir. Çocukluğumun geçtiği Atapark’ta da iftar sonrası soluk aldığımız Beşirli Sahil Yürüyüş yolunda da ve iftarımızı yaptığımız Çarşıbaşı’nda da vatandaşımızın tam desteği çalışmalarımıza güç vermektedir, Allah her birinden razı olsun. 24 Haziran akşamı Trabzon’da Türkiye’de şahlanışa geçişin başlangıcını yapacaktır" diye konuştu.

“Vekilden öte ağabeyleri olacağım”

Trabzon Toptancı Sebze Hali ve Fatih Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden AK Parti Trabzon Milletvekili Selçuk Çebi, Adınlıkevler ve Bahçecik Mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Selçuk Çebi her gittiği yerde özellikle gençlerden yoğun ilgi görürken, sohbet ederek destek istedi. Gençlerin vereceği desteğin önemli olduğunu belirten Çebi “ Daha önce bir çok kez dile getirdim. Gençlerin ülkemiz için önemi tartışılamaz. Onların vekili olmaktan daha öte abileri olarak, daha fazla hizmet edebilmek amacıyla bu yola çıktım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Selçuk Çebi, Aydınlıkevler ve Bahçecik Mahallelerinde katıldığı iftar organizasyonlarında ise vatandaşlarla bir araya geldi. Akçaabat ilçesi’nin Doğanköy Mahallesi’nde de mahalle halkıyla bir araya gelen Selçuk Çebi, Türkiye’nin daima güçlü olması gerektiğini söyleyerek “Eskiden koalisyonlar hükümet kurmak için yapılırdı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılıyor. Bizim ülkemizden başka gidecek bir yerimiz yok. O yüzden daha güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı’mızın her daim yanında olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Yıkım ekibine cevabı milletimiz verecek“

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, önce Ekopark’ı, ardından Uzungöl’ü, Of Pınaraltı Mahallesi, Karaca Bölgesi ve Uğurlu Mahallesi’ni ziyaret ederek çalışmalarını sürdürdü. Bu bölgelerde vatandaşlar ile sohbetler eden ve onların sıkıntılarını dinleyen Koç, Türkiye’nin geleceği için istikrarın önemini anlattı.

Bir devletin güçlü olabilmesi için halkın önemine vurgu yapan Milletvekili Adayı Vehbi Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu milletin yapması gereken tek şey Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçmek, AK Parti’yi de meclise güçlü bir şekilde göndermek olmalı. Bu muhalif partileri yönetenler ya akıllarını sattılar ya da kiraya verdiler. Bunların hepsinin bir araya gelmesi tesadüf değil. Bunlar yıkım ekibi, bunlar ihanet şebekesi, bunlar bir proje. Emin olun ileride de göreceksiniz bu birleşmenin kimler tarafından oluşturulduğunu. Kimler satılmış, kimler oyuna gelmiş, kimler tehdit edilmiş bu işler ortaya çıkar. Birileri sizi tehdit ediyor diye bu ülkeye kazık atamazsınız, 3 kuruşluk menfaat için bu ülkenin geleceğini tehlike altına atamazsınız. Ama unutmasınlar ne bu ülkeyi yönetenler ne de bu ülkede yaşayan halk uyumuyor, bu ülke sahipsiz değil. Sadece bizim yaptığımızı yıkacaklarını söyleyen ama başka hiçbir projesi olmayan bir yıkım ekibi ile karşı karşıyayız. Hepsinin bir hesabı var ama unutmasınlar, milletimizin ve en önemlisi Allah’ın da bir hesabı var. Bu yıkım ekibine en güzel cevabı yine milletimiz verecek Allah’ın izniyle.”