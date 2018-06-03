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03 Haziran 2018 12:52

AK Parti Milletvekili Balta : “24 haziran’da yapılacak seçimler türkiye için bir dönüm noktası olacak”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Balta : “24 haziran’da yapılacak seçimler türkiye için bir dönüm noktası olacak”

03 Haziran 2018 12:52


AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçelerinde sürdürdü. İlk olarak Değirmendere Mahallesinde esnaf ziyaretleri yapan Balta, iftarda AK Lise teşkilatıyla bir araya geldi. İftar sonrasında yine Değirmendere mahallesinde bulunan çay ocaklarını gezerek vatandaşlara seçim hakkında açıklamalarda bulunan Balta “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacağız, bu kapsamda gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü millet, güçlü Türkiye ve güçlü meclis için 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıdır. Bu seçimler bizim, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek olan kuşaklar için oldukça önemli bir seçim. Bu seçimde iyi düşünüp iyi tartmalıyız. Ülkemizin geleceğini bu seçimler belirleyecektir. 24 Haziran‘da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir. Bir siyasi partiyi tercih etmekten ziyade, geleceğimizi tercih edeceğiz. Bu nedenle siz değerli vatandaşlarımızın destekleri bizler için çok önemlidir” dedi.


24 Haziran tarihinde de ikinci bayramı hep birlikte yaşayacaklarını ifade eden Milletvekili Muhammet Balta “AK Parti seçim startını verdiği andan itibaren tüm birimleriyle, teşkilatlarıyla, milletvekili adaylarıyla, eskileriyle, yenileriyle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle sahadayız, çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz şu; vatandaşlarımız ülkemiz ve etrafında oynanan oyunun farkında. Milletimiz, ülkemiz üzerinde kurulmaya çalışılan kumpasları sandıkta bozacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Seçim gezilerimizde de vatandaşlarımızın cumhurbaşkanımıza ve partimize verdiği katkıyı görmekte son derece memnun etmekte. Ben inanıyorum ki her zaman olduğu gibi en güçlü desteklerin başında Trabzon’umuz gelecek. Bundan önce 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13’üncü seçimde de aynı sonucu hep birlikte yaşayacağız. Türkiye’nin önü açılmış olacaktır” diye konuştu.


AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, sahur programında da il ve Ortahisar Gençlik Kolları teşkilatlarıyla ile bir araya geldi.




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