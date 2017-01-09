AK Parti Milletvekili Balta Meclis Üyeleri’ne Trabzon’da eğitim verdi

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Belediyecilik anlayışının olduğu her yerde hizmetin en üst seviyede olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, Meclis Üyeleri Eğitim programı Trabzon’da gerçekleştirildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde verilen eğitim programına AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Firar Bayrak, Kemal Çoban, Abdullah Uraloğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Partili meclis üyeleri katıldı.

Burada ilk olarak söz alan İl Başkanı Revi, “Genel Merkez yerel yönetimler başkanlığımız tarafından belediye meclis üyelerimize yönelik düzenlemiş olduğu eğitim programımıza Trabzon Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta’yı görevlendirmiştir. Kendisi Trabzon’da İl Genel Meclisi üyeliği, il genel meclisi başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ardından Bakan yardımcılığı şimdide milletvekilimiz olarak aramızda. Bu konun ehli olarak eğitim programında meclis üyelerimizi ve bizle bilgilendirecektir. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ve buna benzer eğitim programları ilerleyen süreçlerde de devam edecektir” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Vizyonu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, Meclis Üyeleri Görev ve Sorumlulukları ele alındığı toplantıda konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise “Belediye meclisi üyeliği, belediye başkanlığı kadar önemli bir görevdir. Nitelikli bir belediye meclisi; kent yaşamının düzenlenmesi, insanların bir kentte yaşama mutluluğunu hissetmelerinin sağlanması açısından çok önemlidir. Her belediye meclisi üyesi kentle ilgili sorunların çözümü konusunda neler yapılabilir; kentin sahip olduğu potansiyellerinden hareketle, kentin geleceği nasıl kurgulanmalı bunlar üzerinde çalışma yapmalıdır. Belediye meclisi üyelerinin kent sorunları ve çözümü konusunda düşünce geliştirmeleri aynı zamanda belediye başkanının da işini oldukça kolaylaştıracaktır. Bakınız Trabzon’umuz Büyükşehir statüsünde. Bu durum belediye başkanı ve meclis üyelerinin sorumluluklarını daha çok arttırmaktadır. İlçe belediyeleri eskiden sadece kent merkezinden, dar bir alandan sorumluydu. Şimdi ise sorumluluk alanları daha da büyüdü. Bir belediye başkanı, tek başına kent ve ilçe yönetiminin üstesinden gelemez. Başarılı bir kent yönetimi için belediye meclis üyelikleri çok önemlidir. AK Parti demokrasinin yerelde başladığına inanmış buna ilke edinmiştir. Yerelden yola çıkarak geneli kucaklayan bir anlayış sergileyerek yoluna devam etmiştir. Siyaset anlayışımızda bu var. Yerel yönetimdeki dev dönüşüm, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlamıştır. Nerede AK belediyecilik varsa orada hizmetler en üst seviyededir. Bizim amacımız sadece millete hizmettir. İşimiz hizmet, gücümüz millettir” şeklinde konuştu.



“Yeter ki inanın, azmedin ve çalışın”

AK Belediyecilikte beş temel alanın bulunduğunu ifade eden Milletvekili Muhammet Balta, “Bu alanlar, katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik ve hizmet belediyeciliğidir. Biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye’sine karşı sorumlu değiliz. Bizler bugünden yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bugünden öyle adımlar atmalıyız ki yarınlar aydınlansın. Bugünden öyle bir vizyon ortaya koymalıyız ki yarınlar o süzgecin içinden geçerek süzülerek bugünden çok daha iyi olsun. Karar alma süreçlerine halkımızın daha geniş ve etkin şekilde katılımı ve yönetişim ilkeleri daha da güçlenecektir. İnsanlarımızın temel altyapı sorunlarını çözen, onların yaşam kalitelerini yükselten belediyelerimiz, aynı zamanda insanımızın ruhi ihtiyaçlarına da çözümler üretmektedir. Bütün mesele dertli olmaktır, sevdalı olmaktır. ‘Ben bu şehre sevdalıyım’ diyorsanız sorunlar çözülür. Yeter ki inanın, yeter ki azmedin, yeter ki çalışın” ifadelerini kullandı.

Toplantı soru cevap kısmı ile son buldu.