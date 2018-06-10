AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, seçim gezilerini sürdürüyor

İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Balta, Yavuz mahallesinde düzenlenen iftar programına da katılırken daha sonra kahvehane ve çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Teravih sonrası Yavuz Mahallesi Fatih sokakta yoğun kalabalığa hitap eden Milletvekili Muhammet Balta, "Teşkilat mensuplarımız, aday adayları, partimize yakışır şekilde bütün ekip birlikte ziyaretler yapıyoruz. Elhamdülillah vatandaşımızın yoğun bir ilgi ve desteğinin devam ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. 24 Haziran’da ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıyan seçimleri gerçekleştireceğiz. Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu büyümenin gerçekleşeceğini gördükleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkemizde var olan bu huzurun, bu istikrarın, bu büyümenin devam etmesi için, içteki ve dıştaki düşmanlara gereken cevabı verebilmek için herkesi sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum. Ama milletimiz bizim arkamızda olduğu sürece, kimse Türkiye’nin sırtını yere getiremeyecektir. Yeni sistemle 2023-2053-2071 hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız” dedi.

“AK Parti’nin siyaseti hizmet siyasetidir”

AK Parti siyasetinin hizmet siyaseti olduğunu kaydeden Balta, “Ziyaretlerimizde sizleri dinliyoruz. Bunları da not alıyoruz. Hem yatırım hem siyasi konularda ileri ki dönemlerde Cumhurbaşkanımıza ilgili birimlere iletmemiz gereken yerel konuları, yerele iletmemiz gereken konuları da takip ediyoruz. Ben bu yörenin evladıyım. Havasını, suyunu, sahilini, yaylasını seviyorum. En önemlisi insanını seviyorum. Çarşıbaşılı hemşerilerime hizmet etmek büyük bir onurdur. 16 yıllık süre zarfında şehrimize, ilçelerimize, mahallelerimize yaptığımız birçok hizmetler var. Biz milletimize hizmetkar olmaya geldik. Biz ileri derken, muhalefet geri diyor, biz yaptık, yaparız, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor. Biz yapmak için destek istiyoruz. Trabzon’umuz son yıllarda birçok kazanım elde etti. Bu kazanımlardan Çarşıbaşı’mızda ziyadesiyle yararlandı. Bu bölgenin en önemli sorunu yol sorunu idi. Yavuz mahallesi grup yolumuz 9 milyon TL ile ihale edildi. İnşallah en kısa sürede bu sorun ortadan kalkmış olacak. AK Parti’nin siyaseti hizmet siyasetidir. Bu ve bunun gibi birçok projemiz yeni dönemde de devam edecek. Yaptık, ‘yine yaparsa AK Parti yapar’ diyoruz. Hizmetlerin kat ve kat artması için, istikrar için Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oyla seçilmesi, onunda arkasında güçlü bir meclisin olması gerekiyor. Buradan edindiğim halkımız, 16 yıldır olduğu gibi bu seçimde de en doğru kararını vererek AK Parti ile yolunda devam edecek” diye konuştu.