Semerciler caddesinde esnaf ziyareti yapan AK Parti 27. dönem Trabzon Milletvekili adayı Muhammet Balta, akşamda Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Ardından Beşirli mahallesinde bulunan Ekoparkta vatandaşlarla sohbet ederek onların temenni ve sıkıntılarını dinleyen Balta büyük ilgi gördü.

Türkiye’de yeni bir döneme geçişin startı olarak kabul ettiği 24 Haziran’da tarihi bir seçim gerçekleştireceklerini ifade eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta “ Yeni sistemle birlikte biz inanıyoruz ki Türkiye daha hızlı karar alacak çok daha hızlı büyüyecek. Türkiye aydınlık yarınlara çok daha kararlı bir şekilde gidebilecek. Bunun için bu seçimlere çok önemle bakıyoruz. Her halükarda 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti’nin mecliste çoğunluk elde edeceği bir aritmetiği ortaya çıkarmak zorundayız. Çünkü bu bizimle ilgili olmaktan ziyade Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili bir tercihtir. Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarıyla ilgili bir tercihtir. Bizim için memleketimizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi her şeyin başındadır” dedi.

“Bizim işimiz hizmet, muhalefetin ise yıkmak”

24 Haziran’da milletimizin güçlü bir destekle, güçlü bir meclisle ve güçlü bir iradeyle bu ülkeye yeniden yönetmesi için Cumhurbaşkanımıza yetki vereceğine inandığını dile getiren Balta, “Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Biz sloganları üretirken tesadüf üzerine değil, AK Parti’nin izlemiş politikadan doğan sloganlardır. AK Parti ile birlikte her bir şehirde olduğu gibi Trabzon’umuzun da refah seviyesi arttı ve artmaya da devam ediyor. Bizim işimiz hizmet. Muhalefetin ise yıkmak. Söylemlerinde hep yıkmaktan bahsediyorlar. Bunlar bu ülkede milletin yüzüne bakarak, bu milletin, bu ülkenin geleceğini garanti edecek bütün projeleri, Avrupa’nın en büyük projesini, Türkiye’nin en devasa savunma projelerini dahi ’durdurabiliriz’ diyorlar. Afrin’de destan yazan ordumuzun komutanının apoletlerini sökeceğiz diyorlar. Ama milletimiz her şeyi çok iyi görüyor ve gereken cevabı 24 Haziranda verecek. Milletimiz güçlü bir destekle, güçlü bir meclisle, güçlü bir iradeyle bu ülkeye yeniden yönetmesi için Cumhurbaşkanımıza yetki verecek” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon sevgisi bambaşkadır”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon sevgisi bamkaşka olduğunu belirten Milletvekili adayı Balta, “Kadim şehrimiz, 24 Haziran’da duruşunu, irfanını ve ahde vefasını bir kez daha göstererek AK Parti’ye dün olduğu gibi bugün de güçlü bir omuz verecektir. Ben buradan tüm hemşerilerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 13 Haziran Çarşamba günü Saat: 13.30’da Meydan’da gerçekleştireceğimiz mitingimize davet ediyorum” diye konuştu.