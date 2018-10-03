AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş'tan Başsavcısı Tüncel'e ziyaret

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hüseyin Tüncel'i ziyaret etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hüseyin Tüncel'e yönetim kuruluyla birlikte ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Altunbaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nin yakında zamanda açılacağını söyledi. Beşikdüzü Cezaevi'nin açık olan kısmı uzun bir süreden beri hizmet verdiğini hatırlatan Altunbaş, “Kapalı olan kısmındaki çalışmalar tamamlandı. 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle kapalı kısmına mahkum alınmaya başlanacak. Önümüzdeki süreçte Akçaabat'taki E Tipi Ceza İnfaz Kurumu kapatılacak. Araklı'da bulunan cezaevi uzun bir süre daha hizmet vermeye devam edecek. Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi ile alakalı şu anlık bir planlama bulunmuyor. O da hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Trabzon'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarla ilgili de bilgi veren Altunbaş, “Sayın Başsavcı ile olan görüşmemizde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik davaların yılsonu veya yeni yılın ilk ayında bitirilebileceğini öğrendik. Yaklaşık, devam etmekte olan 450 dosya var. Adli organların kolluk kuvvetleriyle birlikte FETÖ/PDY terör örgütüne karşı operasyonları devam ediyor. Dolayısıyla yargılama süreci yeni başlayan dosyalar var. Bizler de milletimiz adına bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.