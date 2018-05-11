Ziyarette konuşan Altunbaş, “Türkiye fındık üretiminde bir numara. Ancak fındığı yeteri kadar dünyaya tanıtamadık. Dünyada fındığı çerez olarak tüketen tek ülkeyiz. Leblebi, ceviz gibi kuruyemişler bütün ülkelerde çerez olarak tüketilirken fındığı çerez tüketiminde tercih etmiyorlar. Kendi ülkemizde de fındık tüketimi istenilen seviyelerde değil. Fındığın albenisini arttırmak için tüketmek lazım. Fındık tüketimi artarsa gerçekleştirilen üretim miktarı ile dengelenecek dolayısıyla üreticinin yüzü daha çok gülecektir” ifadelerini kullandı.

Altunbaş, 24 Haziran seçim sürecine de değinerek “Biz 24 Haziran için seçim kararı aldığımızda ses Amerika ve Avrupa’dan geldi. İçerdekilerden önce dışardakiler muhalefet yapmaya başladı. Çünkü böyle bir hamle ne bekliyorlardı ne de işlerine geldi. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ani ve keskin kararı tüm oyunlarını bozarak planlarını alt üst etti. Hayırlısıyla ülkemiz milletimizin de desteğiyle 24 Haziran’da tüm bu planların üstesinden geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha gelecektir. Bizler de bunun için 24 Haziran’a kadar var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

TTB Başkanı Eyyüp Ergan ise Trabzon’daki bahçelerin yaşlandığına dikkat çekerek “Trabzon’daki fındık ağaçları yaşlandı. Günümüzde sıkça görülen mantar hastalığını genç ağaçlar yenerken, yaşlı ağaçlar bu hastalığa yenik düşüyor. Fındığın kalitesi de bu şekilde düşmüş oluyor. Trabzon’da toplamda 65 bin hektarlık fındık bahçesi alanı var. Normal şartlar altında tam verim alındığında bu alandan 200 bin hektar fındık üretmemiz gerekiyor. Türkiye’nin tamamında ise bin 400 hektarlık bir alan var. Üretim olarak dünyada bir numarayız. Fakat fındığı hem üretip hem işleyen dem de dünya pazarına sokabilen bir konuma gelirsek o zaman fındığın değeri daha da artar” şeklinde konuştu.

Ergan, Altunbaş ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.