Dönem Milletvekili aday adayları parti teşkilatına kendilerini tanıttı.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş’ın başkanlığında ve moderatörlüğünde gerçekleşen programda Trabzon için partiye müracaat eden 53 milletvekili aday adayı Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu’nda parti teşkilatlarına hitap etti.

Program hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Altunbaş, 24 Haziran Seçimleri için milletvekili aday adaylarının sayısının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade ederek “Türkiye’de Seçme ve Seçilme Hakkı’nın güzel bir örneğine şahitlik ediyoruz. Medeni hakkını demokratik şekilde kullanan aday adaylarımız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Partimize Trabzon özelinde gösterilen bu ilgi ve alaka bizim çalışma heyecanımızı ve azmimizi daha çok arttırıyor. Onlardan beklentimiz adaylık süreci tamamlandıktan ve Trabzon için 6 aday belirlendikten sonra aynı özveri ve istekle sahada bizlerle birlikte çalışmaları ve bize destek olmalarıdır. Biz, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı olarak seçime 85 mahalle teşkilatıyla ve sandık kurullarıyla hazırız. 24 Haziran sabahına kadar seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 1 oy dahi bizim için çok kıymetlidir. Öyle ki, demokrasiyi inşa eden sandığın iradesine giden her vatandaşımızın iradesi oluşan Milli İrade’nin bir yansımasıdır. Bu çerçevede, seçmenin sandığa gitmesi de oldukça önemlidir” dedi.

Başkan Altunbaş açıklamasının sonunda tüm milletvekili aday adaylarına teşekkür ederek çıktıkları kutlu yolda başarılar diledi.

Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayları için 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Temayül Yoklaması’nda parti teşkilatları oy kullanabilecek.