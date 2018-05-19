AK Parti teşkilatları iftarda buluştu

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti’nin Trabzon teşkilatlarını iftar sofrasında bir araya getirdi.

Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda düzenlenen iftar programına AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Trabzon teşkilatlarında görev almış isimlerle halen görevde bulunan teşkilat mensupları katıldı. Başkan Gümrükçüoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin, Trabzon eski Belediye Başkanı Niyazi Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları mensupları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile eski-yeni yöneticiler hazır bulundu.

Programda katılımcılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, AK Parti teşkilatlarının mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi. 2001 yılında kurulan AK Parti’nin kurucularına ve teşkilatlarında görev almış olan isimlere özellikle teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Devleti, ülkesi, milleti, bayrağı, ezanı, maneviyatı için bugüne kadar emeğini yüreğini koymuş olanların tümü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘dünya beşten büyüktür’ diyip zulmün karşısında olanlar, ben sizlerin bir mensubu olmaktan büyük şeref duyuyorum. Bugüne kadar hizmet ederken emri hak vaki olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 2001 kuruluşundan beri gecesini gündüzüne katan herkesi hürmetle selamlıyoruz. Aramızdaki ilk kurucularımızla gurur duyuyoruz. Sizin yol göstericiliğinize, tecrübelerinize her zaman ihtiyacımız var” diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da, 24 Haziran seçimlerine değindi. Balta, “Bu mübarek günlerde önemli bir süreçten geçiyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Dünyada tüm yanlışlıkların karşısında duran, katillerin katil olduğunu yüzlerine söyleyen bir ülke var, Recep Tayyip Erdoğan var. Pazartesi günü kesin aday listeleri YSK’ya verilecek. Bundan sonraki süreçte bizim olup olmamamız önemli değil. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olarak seçilmesidir. Bunu da gerçekleştireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise, Başkan Gümrükçüoğlu’na düzenlediği program için teşekkür etti. 2001 yılında kurulan AK Parti’nin 2002 yılında iktidar olduğunu hatırlatan Revi, “Ülkemize çok büyük hizmetler yaptık, 24 Haziran’dan sonra hep birlikte çok daha büyük hizmetler gerçekleştireceğiz. 24 Haziran seçimleri devletimizin ve milletimizin tarihinde çok büyük bir dönüm noktası olacaktır. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.