AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi, İl Başkanı Haydar Revi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile birlikte ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. İlk ziyareti AK Partinin yüzde 91 oy oranıyla rekor kırdığı Hayrat ilçesine yapan ekip sonrasında sırasıyla Çaykara, Dernekpazarı, Of, Sürmene, Köprübaşı ve Köprübaşı İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Teşkilat mensuplarıyla buluşmanın ardından ise iftarı Arsin’de Trabzon Büyükşehir Belediyesinin verdiği iftarda vatandaşlarla bir araya gelerek yaptı. Ziyaretlere İl Yönetim Kurulu, İl Gençlik ve Kadın Kolları Yöneticilerinin yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Ziyaretlerde konuşan İl Başkanı Revi, “Yeni bir yolun başlangıcındayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kalıcı hale getirmek, milletimize hizmetlerimizi devam ettirmek üzere 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zafer elde etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı gibi parlamento da bizler için büyük bir öneme sahiptir. Bu önemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bakanlarımızın büyük çoğunluğunu milletvekili adayı göstererek açıkça göstermiştir. Bizim amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Yüksek oy oranı İle başkan seçerken AK Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir temsil oranına ulaşmaktır. Trabzon teşkilatları daima hazır hedefimiz 6-0” dedi.

Teşkilat mensuplarıyla buluşmada konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili ve adayı Balta ise “24 Haziran seçimleri ülkemiz için tarihi bir öneme sahiptir. AK Parti olarak milletimizden aldığımız desteğe layık hizmetler ürettik. Milletimizin teveccühüne layık olmaya çalıştık. İnşallah daha çok azim ve gayret göstererek millete hizmet yolunda daha büyük başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Adayı Günnar ise “Hepinize yakın alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 2.5 yıllık milletvekilliği sürecimiz içerisinde hep sizlerden teveccüh gördük. Trabzon’a ve Türkiye’ye hizmetlerde büyük başarılar elde ettik. Hep birlikte bu dava için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz 5 milletvekilliğini kazandık ve bugün 6. Vekilimizi çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hep birlikte büyük bir başarıya imza atacağız”

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ayvazoğlu da teşkilat mensuplarıyla buluşmada şu ifadeleri kullandı:

“Kadınıyla gençliğiyle ana kademesiyle hep birlikte büyük bir başarıya imza atacağız. Çok önemli bir kader dönümünün arifesindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız gibi bu günden sonda da alın teri dökerek el birliğiyle Cumhurbaşkanımızı başkan seçtirip milletvekilliği seçiminde de meclis çoğunluğunu sağlayıp TBMM’de daha güçlü olacağız.”

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Adayı Cora da “Bizleri 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili yaptınız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizlerin desteğiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok güzel yatırım ve hizmetler yaptık. Bu seçim sadece Trabzon’un ya da Türkiye’nin seçimi değil bu seçim bütün dünya mazlumlarının seçimidir. Türkiye’nin küresel güç olması yolunda büyük bir aşama kaydedeceğiz. Sizlerin desteğiyle inşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanlıklarını ziyaretinde konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Koç, “Trabzon’da doğdum büyüdüm. Kendimi bildim bileli aktif olarak siyasetin içerisinde varım. Bütün tecrübelerimle milletimize hizmet etmek için milletvekilliğine aday oldum. İnşallah milletimize hizmet etmek nasip olur. Bu seçimler milletimizin kader seçimidir. Büyük oyunu bozmak için 6-0’lık bir başarı elde edeceğiz” açıklamasında bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Çebi ise “Sizlerle beraber olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum bizler şimdiye kadar Albayrağımızı göndere çektirerek sizlere gurur ve mutluluk yaşattım. Şimdi de sizlerden bana Trabzon milletvekilliği gururunu yaşatmanızı istiyorum” dedi.

Ziyaretlerde ve Arsin’de Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri hizmeti iftarda konuşan Gümrükçüoğlu da “24 Haziran seçimlerinde Trabzon’da rekor bir oy oranı alıp ülkemizin genelinde büyük bir zafer elde etmek için çıktığımız bu yolda partimizin teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmek ve bu buluşmada AK davanın neferlerinin heyecanına ortak olmak bizler için onurdur. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin 18 ilçesinde yaptığımız ve yapacak olduğumuz hizmetleri vatandaşlarımıza anlatarak bu hizmetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için 24 Haziran’da destek isteyeceğiz. Ben sizlerin bir kardeşi olarak bir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmekle gurur duyuyorum. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da her iki seçimde de zafer elde edip partimize güvenen milyonlarca vatandaşımızı mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.