AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanlığı binasında Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurusunu AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi’ye veren Ayvazoğlu, ardından basın toplantısı düzenledi. Uzun zamandır aktif siyasetin içerisinde bulunduğunu belirten Ayvazoğlu, son 3 yıldır Kadın Kolları İl Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Ayvazoğlu, “Bugün burada AK Parti Trabzon Milletvekili aday adaylığı olarak bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Uzun zamandır aktif siyasetin içerisindeyim. Neredeyse aralıksız bir şekilde yıllarca bütün dava arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çok önemli çalışmalar imza attığımızı düşünüyorum. Bu çalışmalar her zaman boynumuzun borcu olarak yapıldı. Son 3 yıldır Kadın Kolları İl Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Gururla, onurla yaptığım bu görevde 18 ilçede tanıdığım tanıştığım evlerine girdiğim yüzlerce, binlerce kadının da teveccühüyle ve elbette teşkilatımın da teveccühüyle bu kararı almış bulunmaktayım” dedi.

Milletvekili aday adalığı sürecinde Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinin devam edeceğini belirten Ayvazoğlu, “Bu süreç içerisinde günden bugüne Cumhurbaşkanımız kadına, siyasete çok farklı bir rol biçti ve siyasette kadınsız olunamayacağını her seferde yaptığı bütün reform hareketleriyle ispatladı. Yine aynı şekilde kadın kollarından milletvekilliği için aday adaylığını koyacak olanların istifasının gerekli olmadığı Cumhurbaşkanımız tarafından söylendi. Kadınlar ve gençler siyasete bir defa daha teşvik edilmiş oldu. Dolayısıyla aday adaylığı sürecimde kadın kolları başkanlığım devam edecektir. Belki bugüne kadar yaptığım çalışmaların sinerji ve farkındalık açısından bana en çok haz veren yıllarını yaşamaktayım. İnşallah bundan sonraki süreçte de devletimizin ve milletimizin bekası, geleceği için sevdalısı olduğumuz memleketimiz için ne gerekiyorsa onu yapmak üzere bir yola çıkmış bulunmaktayız. Devletimizin biz vatandaşlara bugüne kadar harcamış olduğu milli servetin hakkını da vermek için karşısında milletvekili aday adayı olarak bulunmanın elbette ki gururunu yaşarken, teveccüh göstererek beni destekleyen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Ayvazoğlu, “Çok güzel işler başaracağımızdan eminim. Siyasi yaşantımın her döneminde kanıtladığıma da düşündüğüm sonuç ne olursa olsun bugüne kadar hangi liste karşımıza çıkmışsa çıksın bizim görevimiz he olursa olsun sonuna kadar o listenin arkasında olduk o listeyi destekledik. Bu sefer memleketimizin bir kader yıldönümü. Allah izniyle Cumhurbaşkanımızı Başkan yapmak üzere yola çıktık. Bu yolda harcadığımız bütün emek, döktüğümüz bütün alın teri, yaptığımız bütün çalışmalar helali hoş olsun. Bu süreçten sonra listede olalım ya da olmayalım burada hepinizin huzurunda söz veriyorum ki canla başla çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla yapılan AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi’nde Bahar Ayvazoğlu tek liste ile gidilen kongrede AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı’na tekrar seçilmişti.