AK Parti Trabzon Milletvekili aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Dönem Milletvekilliği Seçimleri’nde AK Parti’den Trabzon’da aday gösterilen milletvekili adayları düzenlenen tanıtım toplantısı ile tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Milletvekili Adayları Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi’nin yanı sıra aday gösterilmeyen milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Haydar Revi bütün enerjilerini bu dakikadan sonra en yüksek oranda oy almak için harcayacaklarını belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Trabzon’da yüzde 80’in üzerinde oy toplayarak milletvekilliği seçimlerinde de 6 vekilin tamamını kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada 3 Kasım 2002’de Türk halkının memleketin kaderini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve arkadaşlarına teslim ettiğini hatırlatarak "Bu ülkeyi bölmeye parçalamaya Erdoğan’ı ve arkadaşlarını oyunun dışına atmaya çalıştılar. Fakat milletimiz buna müsaade etmedi. Ve biz de milletimizin verdiği emaneti namusumuz gibi koruduk. Biz Trabzon’da büyük hizmetler yaptık. Bu parti hizmet yapan insanları unutmaz. 2002’den beri Trabzon’a çok güzel hizmetleri olmuş bütün partililerimize teşekkür ediyorum. Artık milletimiz betonun üstüne asfalt istiyor. Yaparsa yine AK Parti yapar. Vakit Türkiye vakti. Vakit Trabzon vakti. Vakit 6-0 olma vakti. Dünya şampiyonumuz Selçuk Çebi’yi Ankara’ya göndermeye vakti" diye konuştu.

İkinci sıra Milletvekili Adayı Adnan Günnar milletin feraset ve dik duruşla Türkiye’nin muhasır medeniyetler seviyesine hızla ilerlediğini kaydederek "2.5 yıl içerisinde söz verdiğimiz neredeyse bütün sözleri yerine getirdik. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ve en farklı seçimdir. Artık hızlı karar alabilen bir hükümet sistemi olacak" ifadelerini kullandı.

Üçüncü sıra milletvekili adayı Bahar Ayvazoğlu ise AK Parti davasında 16 yıldır gururla yürüdüğünün altını çizerek "Yürürken yakıp yıkmadığımız, yılmadığımız, anladığımız, anlattığımız ve anlatmaya devam ettiğimiz kutlu davanızın kutlu davamızın Türkiye vaktinde gözünün içine baka baka diyoruz ki bu gün aziz milletin arkasında durma günüdür. Gün bu gündür ve şafak 32’dir. Ve madem ki söz milletindir. Sözün büyüğünü Trabzon verir. Birlik, bolluk ve bereket için vakit Türkiye vaktidir. Vakit Trabzon vaktidir" diye konuştu.

Dördüncü sıra Milletvekili adayı Salih Cora da Trabzon için konuşulan birçok sorunun bugün çözüldüğünün altını çizerek " Trabzon’da çok büyük projeler gerçekleştirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. AK Parti olarak Trabzon’da 400 bin oyu alarak 6 milletvekilini kazanacağız" şeklinde konuştu.

Beşinci sıra Milletvekili Adayı Vehbi Koç ise denizcilik alanında büyük projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek "100 gemi önümüzdeki 5 yıl içerisinde AK Partinin hizmetleri içerisinde olacaktır. O projelerin büyük bir kısmını Trabzon’da gerçekleştirmek için çalışacağım. Trabzon’a büyük bir istihdam alanı açmak için çalışacağım. Bizi parmakla gösterecekler" derken, altıncı sıra milletvekili adayı Selçuk Çebi ise AK Parti’nin 6. sıra milletvekili adayının milletvekilliği seçilme şansının diğer partilerin 1. sırasının seçilme şansından daha yakın olduğunun altını çizdi. Çebi "Kısa sürede bize teveccüh gösterenlere teşekkür ediyorum. Ben güreşte rakip tanımıyorum ama siyaset takım işi. Yolumuza ve davamıza hizmet edebilmemiz ancak girdiğimiz seçimleri kazanmamız ile mümkün olacaktır. Çok çalışmamız ve çok gayet etmemiz gerekmektedir. Reisimizin sizlere gönderdiği bu altı tane milletvekiline sahip çıkın" ifadelerini kullandı.