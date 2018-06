AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde vatandaş selamlamalarına katıldı. Sonrasında MS hastası bir vatandaşı ve Trabzon Hayvan Koruma Derneğini ziyaret etti. Ayvazoğlu’nun Ortahisar’da son durağı ise çat kapı ev ziyaretleri oldu.

İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla sohbet eden Ayvazoğlu, “Yorulana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu seçimde sandıktan Türkiye’nin bekası çıkacak, bu seçimde sandıktan dışa bağımlı olmayan bağımsız bir Türkiye çıkacak, bu seçimde sandıktan bütün Dünya’ya meydan okuyan Türkiye’nin milleti çıkacak, bu seçimde sandıktan Gazze’deki çocuğun gülümsemesi çıkacak. O yüzden bu seçim bizim için çok önemli. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sırtımızı milletimize dayadı, milletimizden güç aldık” dedi.

“Millet bize güveniyor”Terör örgütünün kayığına binerek siyaset yapmadıklarını belirten Ayvazoğlu, “Omurgasız bir siyaset yapmadık. Biz Türk milletini her zaman önemsedik. Dün neysek bugün de o olduk ve yarında o olacağız. O yüzden ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye’ diyoruz. Bu millet, hiçbir zaman HDP’li Demirtaş’ı hapishaneden çıkartanlarla birlikte olmayacaktır. Bu millet, 15 Temmuz darbe gecesinde Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyerek sinsice ilerleyenlerin arkasında durmayacaktır. Bu millet hangi badirelerden geçtiğini çok iyi biliyor. Ülkemizi cehennem çukuruna çevirmek isteyenlere milletimiz gereken cevabı verecektir, buna yürekten inanıyoruz. Her yatırımı istemeyen ve umursamayan bu zihniyetle mücadelemiz devam ediyor. Onlar bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar ve yapılanları yıkmak üzere bir siyaset yapıyorlar. Ama bu millet her şeyin farkında biz her gün sahadayız ve biz görüyoruz ki millet bize güveniyor millet Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında” ifadelerini kullandı.