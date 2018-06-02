İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden Ayvazoğlu, çalışanlarının çoğunluğunun kadın olduğu Şapka Fabrikasına da uğrayarak Fabrika sahibi Ömer Özdemir’den bilgi aldı. Özdemir’i girişiminden dolayı kutlayan Ayvazoğlu fabrikada çalışanlarla tek tek sohbet etti ve tanıştı. Şalpazarı’nda üretilip ülkemizin dört bir yanına dağıtılan şapkaların imalatını yerinde inceleyen Ayvazoğlu, “Bu fabrika hem ilçemiz hem şehrimiz de hem de ülkemiz için özel bir önem arz ediyor. Girişimcinin kendi memleketinde böyle bir fabrika açıp 130 kişiye istihdam sağlaması takdire şayandır. Kadınların iş hayatında sorumluluk alması noktasında da örnek teşkil eden bu fabrikaların sayısının çoğalması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

AK Parti hükümetinin bu tür girişimlere tam destek sağladığını da belirten Ayvazoğlu, “AK Parti iktidarında şehrimiz ve ülkemizde bu şekilde açılan birçok fabrika görebilirsiniz, bu başarı hikayelerinin arkasında güçlü bir hükümetin olduğu gerçeğini görmezden gelmemeliyiz. Burada çalışan her bir kardeşimiz dolaylı yoldan yaklaşık 500 kişiye ekmek getirmektedir, bu bir bereket bir ekonomik kalkınmanın göstergesidir. AK Parti olarak girişimcilere devlet kurumları üzerinden verdiğimiz destek gün geçtikçe artmaktadır. Allah’ın izniyle Şalpazarı’nda olduğu gibi kendi memleketine yatırım yapacak olan iş adamlarına öncü olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Ayvazoğlu, Şalpazarı’nda esnaf ve vatandaşın AK Parti’ye ve kendisine gösterdiği ilginin 24 Haziran’da desteğe dönüşeceğini ifade etti.