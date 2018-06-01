AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ayvazoğlu:

Ortahisar ilçesi 1 Nolu Erdoğdu ve 3 Nolu Erdoğdu Mahallesinde halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ayvazoğlu sonrasında sandık bazlı toplantılarını gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ve toplantılarda “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye” vurgusu yapan Ayvazoğlu, “24 Haziran’da vatandaşlarımız ülkemizin daha güçlü bir meclise daha güçlü bir hükümete sahip olması için oyunu kullanacak. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hem de TBMM’de AK Parti’nin daha güçlü olması için oyunu verecek. Bu noktada bizlerde vatandaşlarımızın her iki oyuna talibiz” dedi.

Gördükleri ilgiden ve destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, “Özellikle kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız yarınlara umutlu bakmakta ve umutlarının sebebini de AK Parti olarak göstermektedir. Yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır, milletvekili seçildiğimde bunun bilincinde olacak ve buna göre hareket edeceğime söz veriyorum. Trabzon’a bugüne kadar kazandırdıklarımızın üzerine daha fazlasını ekleyeceğiz ve bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Vatandaşlarımız da hedefimiz olan 6-0’a ulaşmamız için tam desteğini verecektir. Her birine teşekkür ediyorum, Trabzon bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran’da da farkını gösterecektir” diye konuştu.