Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 17:10

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Koç: "Güney Çevre Yolu yapılacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, Trabzon’u karış karış dolaşmaya devam ediyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Koç:

04 Haziran 2018 17:10


Gittiği yerlerde vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için hızlı adımlar atan Koç, Of ve Hayrat ilçelerini ziyaret ederek vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı. Of Belediye Başkanı Salim Sarıalioğlu’nunda eşlik ettiği Koç, Trabzon’un ekonomisinin ulaşım kolaylığından geçtiğine vurgu yaptı. Koç "Trabzon ve Karadeniz’in 4 yola ihtiyacı vardır. Bunlardan ilki sahil yoludur ki bu iktidarımız döneminde tamamlanmıştır, birisi de yapımı süren Yeşil Yoldur. Bunların yanında projelerimiz Güney Çevre yolu ve Erzincan-Trabzon tren yoludur. İlk icraatımız Güney Çevre yolunu projelendirip ilk fırsatta hayata geçirmek olacaktır. Bütün bu yollar hayata geçtiği vakit Karadeniz Bölgesi kalkınma atağına geçecektir. Yapacak işimiz çok ve bizler de çok çalışacağız. Vakit şaha kalkma vaktidir, vakit Trabzon vaktidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç