Gittiği yerlerde vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için hızlı adımlar atan Koç, Of ve Hayrat ilçelerini ziyaret ederek vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı. Of Belediye Başkanı Salim Sarıalioğlu’nunda eşlik ettiği Koç, Trabzon’un ekonomisinin ulaşım kolaylığından geçtiğine vurgu yaptı. Koç "Trabzon ve Karadeniz’in 4 yola ihtiyacı vardır. Bunlardan ilki sahil yoludur ki bu iktidarımız döneminde tamamlanmıştır, birisi de yapımı süren Yeşil Yoldur. Bunların yanında projelerimiz Güney Çevre yolu ve Erzincan-Trabzon tren yoludur. İlk icraatımız Güney Çevre yolunu projelendirip ilk fırsatta hayata geçirmek olacaktır. Bütün bu yollar hayata geçtiği vakit Karadeniz Bölgesi kalkınma atağına geçecektir. Yapacak işimiz çok ve bizler de çok çalışacağız. Vakit şaha kalkma vaktidir, vakit Trabzon vaktidir" dedi.