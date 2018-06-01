Koç, Köprübaşı ilçesini ziyaretinde vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşın "Ormanlarımızı hep aldılar" serzenişine “Vatandaşlarımızın tapu ve orman ile olan ilişkilerindeki sorunlar en kısa zaman da giderilecek. Kızılağaç ve benzeri ağaçlar izne tabi olmaksızın vatandaşın hizmetine açılacak. Devletle vatandaş arasındaki sorunlar minimize edilecek. Köprübaşı ilçemiz bizlere her zaman en üst derecede destek oldu. Bizler bütün bunların farkındayız ve gerekeni yapacağız. Köprübaşının sorunları bizim sorunumuzdur. Bizler elimizden geleni yapacağız, sizlerin de gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yok “ dedi.

Koç, daha sonra Beşköy mahallesinde şehitlik anıtını ziyaret etti.