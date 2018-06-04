Ortahisar ilçesinin Akyazı, Gürbulak ve Yeşilova mahallelerine ziyarette bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, vatandaşlarla görüşerek, destek istedi. Son günlerde OHAL üzerinden yapılan eleştirilerin içinin tamamen boş olduğunun altını çizen Milletvekili Salih Cora, “Milletimiz OHAL’den rahatsız değildir. Terör örgütleri ve onların destekçileri rahatsızdır. Biz Kandil’de operasyon yaparken, terörün kökünü kazırken, yerin yedi kat altında onları ararken diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının teröre nefes aldırmak için ağız birliği yapmışçasına hep birlikte OHAL’in kaldırılmasını istemesi zamanlama açısından da manidardır. AK Parti 2002 yılında iktidara gelir gelmez OHAL uygulamasını kaldırmış bir siyasi harekettir. Biz OHAL’i 15 Temmuz’da başkalarının elinden aldıkları ipleri milletimizin boynuna geçirmeye kalkan FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında ilan ettik. Türkiye uçurumun kenarından dönmüştür. Hainlikte ve sinsilikte dünyada eşi ve benzeri olmayan FETÖ’nün saldırısı Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, kahramanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve milletimizin feraseti ile bertaraf edilmiştir. Biz o gece 248 şehit verdik, 2193 vatandaşımız memleketimizin istiklali ve istikbali için gazi oldu. Tüm bunları yok sayıp FETÖ ile mücadele etmeyelim mi? Delil karartmalarına, yurtdışına kaçmalarına, yeni bir darbe planı yapıp Türkiye’yi ateşe atmalarına izin mi verelim?” dedi.

“OHAL’in muhatabı terör örgütü ve onunla bağlantılı olanlardır” diyen Cora, “Günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda OHAL’i hissediyor muyuz? Hayır. Milletimize hiçbir zararı yoktur. Türkiye’nin bekasına yönelik bu tehdit tam anlamıyla bertaraf edilinceye kadar olağanüstü halin uygulanmasının devam etmesi zaruridir. Bundan da milletimiz değil milletimize düşman olanlar rahatsız oluyor. FETÖ üflüyor onlar konuşuyor. FETÖ ağzıyla konuşup onların değirmenlerine su taşıyorlar. FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C hepsi OHAL kalksın diyorlar. Avrupalı siyasilere ve medyaya bakın neredeyse tamamı bir ağızdan OHAL kalksın vize serbestisinde ilerleme kaydedelim diyorlar. Bu Avrupa, AK Parti’ye propaganda yaptırmayan, engelleyen Avrupa. Bunlar hiç Türkiye’nin hayrına rüya görürler mi? Türkiye’nin terörle mücadelesinde OHAL’e ihtiyaç kalmadığı zaman bu uygulama kaldırılacaktır. Ancak bunun kararını verecek tek irade milletimizin oyları ile ülkeyi yönetme yetkisi alan hükümettir” şeklinde konuştu.

Çebi üniversite öğrencileriyle buluştu

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi.Seçim Çalışmalarına Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’da devam eden Dünya Şampiyonu ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi, ilk ziyaretini EYOF Parkı’nda iftar için hazırlanan ailelere yaptı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, dua ve destek isteyen Çebi, ziyaretler sırasında semaveri alevlenen bir vatandaşın yardımına koşarak, olumsuz bir durumun yaşanmaması için gerekli müdahaleyi yaptı. Çebi daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne geçerek burada Ortahisar Belediyesi, KTÜ Öğrenci Konseyi ve ÜniAk Kulübü’nün, KTÜ Kanuni Kampüsü Yerleşkesinde öğrenim gören öğrenciler için oluşturduğu iftar programında bin 200 öğrenci ile bir araya geldi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Çebi, “AK Parti olarak gençlerimizin iyi yetişmeleri, farkındalığı yüksek birer vatandaş olmaları; kültür, sanat ve spor ile ruhen ve bedenen güçlenmeleri için çok önemli adımlar attık. Gençlerimize yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığını kurduk. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılmasını sağladık. Seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürdük” dedi.

Üniversite öğrencilerinin başlıca sorunlarının barınma, burs ve mezun olduktan sonraki yaşamı olduğuna değinen Çebi “2002 yılında 76 üniversite mevcut iken 2018 yılında bu sayıyı 207’ye çıkardık. 2003 yılında yaklaşık 452 bin öğrenciye burs verilirken, 2018 yılında 1 milyon 600 bin öğrencimize burs ve kredi verir duruma geldik. Öğrenci başına 45 TL olan bursu da 470 TL’ye çıkardık. Yurt sayımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da başvuru yapan her gencimize yurt ve burs imkanı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversite gençliği için asıl yaşamın mezun olduktan sonra başladığını belirten Çebi “Genç girişimciliğini daha da güçlendirerek, ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırmak adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlerimize sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürlerini azaltacağız. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edeceğiz. Genç işsizlik oranını kalıcı bir şekilde düşürecek, gençlerimize nitelikli istihdam imkanları oluşturacağız. Gençlerimiz için ‘Kariyer Merkezleri’ kurarak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olacağız” diye konuştu.

İftar programı sonrasında Milletvekili adayı Selçuk Çebi’ye KTÜ öğrenci konseyi ve ÜniAK tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Çebi kesilen pasta sonrası öğrencilere teşekkür etti. Selçuk Çebi daha sonra programına Beşirli sahilinde bulunan vatandaşları ziyaret ederek devam etti.