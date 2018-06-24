AK Parti Trabzon Milletvekili adayları oylarını kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Muhammet Balta oyunu eşi ve kızı ile birlikte Ortahisar ilçesi Erdoğdu Ortaokulu’ndaki 2327 Nolu Sandık’ta kullanırken, milletvekili adayı Adnan Günnar Yomra ilçesi Kaşüstü Çok Programlı Lisesi’nde 1036 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili adaylarından Bahar Ayvazoğlu eşi ve çocukları ile Ortahisar ilçesi Erdoğdu Bey Ortaokulu 2333 nolu sandıkta, Milletvekili adayı Salih Cora Şalpazarı ilçesi Simenli Mahallesi Simenli İlkokulundaki 1030 nolu sandıkta, milletvekili adayı Vehbi Koç Of ilçesi Dumlusu mahallesi Fatih İlkokulu’nda ve Selçuk Çebi ise Ortahisar ilçesi Osman Altıntaş Ortaokulu 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Milletvekili adayları kullanılan oyların vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.