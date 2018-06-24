Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 13:22

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları oylarını kullandı

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları oylarını kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları oylarını kullandı

24 Haziran 2018 13:22


AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Muhammet Balta oyunu eşi ve kızı ile birlikte Ortahisar ilçesi Erdoğdu Ortaokulu’ndaki 2327 Nolu Sandık’ta kullanırken, milletvekili adayı Adnan Günnar Yomra ilçesi Kaşüstü Çok Programlı Lisesi’nde 1036 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili adaylarından Bahar Ayvazoğlu eşi ve çocukları ile Ortahisar ilçesi Erdoğdu Bey Ortaokulu 2333 nolu sandıkta, Milletvekili adayı Salih Cora Şalpazarı ilçesi Simenli Mahallesi Simenli İlkokulundaki 1030 nolu sandıkta, milletvekili adayı Vehbi Koç Of ilçesi Dumlusu mahallesi Fatih İlkokulu’nda ve Selçuk Çebi ise Ortahisar ilçesi Osman Altıntaş Ortaokulu 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Milletvekili adayları kullanılan oyların vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç