AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi’nin öncülüğünde milletvekili adayları Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Vehbi Koç, Selçuk Çebi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ilçe teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti’nin sahadan hiç çıkmadığını belirterek, “Biz 57 tane kongre yaptık. Bütün ilçelerimize kısa süreler içerisinde çok defa ziyarette bulunduk. Cumhurbaşkanımız seçim tarihini açıklayınca bizler sahada aktif olduğumuz için aday adaylık sürecini çok güzel bir şekilde geçirerek seçim çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladık. Adaylık sürecimiz tamamlanmıştır. Gerekli bütün değerlendirmeler yapılarak aşamalar sonrası Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan adaylarımızı onaylamış listeyi belirlemiştir. Parti teşkilatları olarak bizim yapacağımız adaylarımız ile birlikte 24 Haziran 2018’e kadar yoğun bir çalışma içerisine girerek halkımızdan en büyük desteği almaktır” dedi.

Teşkilat mensuplarına seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye’nin 2002 öncesinde yaşadığı tabloları hatırlatarak, “Türkiye öyle bir dönemden geldi ki 2002 öncesinde vatandaşlarımız sağlık hizmeti başta olmak üzere birçok hizmetten yararlanamıyordu. Sağlık hizmeti alabilmesi için ambulansların olmadığı dönemleri unutmayalım. O dönemler SSK hastanelerinde devlet hastanelerinde torpille muayene yapıldığı, torpille ilaçların alındığı bir dönemdi. Şimdi öyle bir döneme geldik ki vatandaşlarımızın sağlık talepleri çok büyük oranda karşılandı. Artık bu dönem içerisinde vatandaşlarımız düzeltip beton yaptığımız yollarına asfalt istiyor” şeklinde konuştu.

2,5 yılda yaptıklarını anlattılar

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise milletvekili görevi yaptıkları 2.5 yıllık süre zarfında zor şartlara rağmen Trabzon’da ve ülkede önemli sorumluluklar alarak büyük çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, “Çok önemli projelere imza attık. Biz büyük işler yaptıkça küresel lobiler ve yerli işbirlikçileri seçimlerinde üzerlerimize üzerimize geliyorlar. Her seçimde küresel güçler üzerimize saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Buna rağmen Trabzon halkı ve milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmaya davam etti. 1 Kasım seçimlerinde 5 vekil birden çıkardık. Biraz daha gayret edebilseydik 6 çıkartabilirdik” diye konuştu.

Trabzon Milletvekili Salih Cora da çok önemli bir zamanda çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını dile getirerek, “Bu seçimler 1945 seçimleri kadar önemlidir. 2.5 yıl da Trabzon milletvekilleri olarak çok güzel hizmetleri yaptık. Herkese ulaşırsak istediğimiz sonucu elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Yeni milletvekili adayları konuştu

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Bahar Ayvazoğlu ise, “AK Parti bir icraat partisidir. Fakat ne kadar icraat yapsanız da size kapalı olanlar olabiliyor. Bu seçimlerde biz 50 artı bir olaya talip olarak muhalif ve kararsız seçmen üzerinden bir perspektif geliştirerek onların da desteğini almalıyız. Çünkü bizler bu güne kadar çok doğru işler yaptık ki oylarımız artarak devam etti. Muhalefetin sokakta bir karşılığı yok. İnşallah gece gündüz çalışarak seçimlerde 6 milletvekilini çıkartacağız” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, 16 yıldır Türkiye’yi Erdoğan’ın istikrarlı bir şekilde yönettiğini belirterek, “Erdoğan’ı devirmek için bütün küresel güçler ve yerli işbirlikçileri birleşti. Ortada ciddi bir oyun var. Büyük oyunu bozmak için Trabzon’dan yüzde 100 oy almamız gerekiyor. Çevremizdeki insanlarımızın desteğini almamız için onlara doğruları hatırlatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Trabzon Milletvekili adayı Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Selçuk Çebi da, AK Parti’nin Trabzon’da 6-0 yapabileceği inancıyla aday adayı olduğunu kaydederek, “Bizim Cumhurbaşkanımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Gidilmedik yer sıkılmadık el bırakmayacağız. Allah bana çok büyük başarılar nasip etti. Onca imkansızlıklara rağmen dünya şampiyonlukları kazandım. İnanarak çalışırsak Allah’ın izniyle Trabzon’da 6-0 yapabiliriz” diye konuştu.

Ortahisar Teşkilatı ile iftarda buluştular

Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Av. Salih Cora, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi’nin yanı sıra AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, mahalle başkanları ve çok sayıdaki teşkilat mensubu katıldı.

Ortahisar Başkanı Altunbaş, iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin birbirinden farklı ancak aynı önemi taşıdığını vurgulayarak, “24 Haziran’daki hem Cumhurbaşkanlığı, hem de Milletvekilliği seçimleri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için, partimizin ve davamızın bekası adına, daha güçlü bir devlet için aynı anda büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuzu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliğinde de AK Parti’ye vereceğiz. Bunu manipüle etmek isteyenler var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Erdoğan’a vereceğini, milletvekilliğinde ise AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyenler var. Bu açık bir FETÖ oyunudur. Cumhurbaşkanımızın elini kolunu bağlamak için meclisteki üstünlüğü ele geçirmek isteyenlerin fitnesi, dedikodusudur. AK Partilinin oyu AK Parti’yedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti Genel Başkanımız Sayın Erdoğan için, milletvekilliğinde de partimizin mecliste güçlü bir şekilde temsili için var gücümüzle çalışacağız. Bu fitnenin yayılmasına asla fırsat vermeyin. Bizim Trabzon’daki hedefimiz Selçuk Çebi kardeşimizi de Ankara’ya göndermektir. Bu bilinçle ve anlayışla sahada olacağız” ifadelerini kullandı.