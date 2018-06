AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı, İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, çat kapı ev ziyaretlerinin yanı sıra davet edilen evlere de misafir olarak gidiyor. Otizmli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı Mükremin Yükünç’ü evinde ziyaret eden Ayvazoğlu, yanında Cumhurbaşkanı Eroğan’ın fotoğrafını hediye olarak getirdi. En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı canlı olarak görmek olan Mükremin, Ayvazoğlu’nun getirdiği Cumhurbaşkanı fotoğrafına bakarak hem dua etti hem de fotoğrafını öptü.

Mükremin ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ayvazoğlu, “Cumhurbaşkanımızın gönüllerde taht kurduğunu burada tam manasıyla tekrardan görmüş oluyoruz. Mükremin gibi güzel kalpli çocuklarımız ve gençlerimiz Cumhurbaşkanımıza verdiği o saf desteği ve dualarıyla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu güzel görüntüler bize manevi güç verdiği gibi Cumhurbaşkanımızın milletimizle olan samimi ilişkisinin de görüntüsüdür. Biz bu noktada aracı olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç da, Dernekpazarı ilçesindeki kardeşlik sofrası iftarında halka seslendi. Koç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Allah’a hamd olsun Ramazan ayının manevi iklimi altında, bir ve beraber olarak seçime gidiyoruz. Dernekpazarı her dönem AK Parti’ye çok güçlü destek verdi. Sizlerin destekleriyle ülkemiz şaha kalktı, bir zamanlar hayal dahi edilemeyen başarılara imza atıldı. 24 Haziran seçimleri her zamankinden çok daha büyük anlam ifade ediyor. Türkiye’nin, Trabzon’un ve Dernekpazarı’nın desteği bu kez her zamankinden çok daha fazla olacaktır. Bizler de sizlerin destekleriyle ülkemizi çağdaş ve gelişmiş ülke standartlarına yükselteceğiz” diye konuştu.

Çebi’ye doğum günü sürprizi

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi, seçim çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarını sahur vaktine kadar ara vermeden sürdüren Çebi, ilk durak olarak Ortahisar’da bulunan Galericiler Sitesini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Daha sonra sırasıyla İpekyolu Sanayi Sitesi’ne ve Hurdacılar Sanayi Sitesi’ne geçerek çalışmalarına burada devam eden Çebi, çalışanların sosyal güvencelerinin ve prim ödeme bilincinin artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade ederek, işveren, esnaf ve sigortalıların prim borçları için ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti.

Çebi, “AK Parti hükümeti olarak sağladığımız 6,3 milyar TL tutarındaki kredi desteği ile 2017 yılı sonuna kadar hizmete sunulan toplam 472 adet sanayi sitesindeki 95 bin işyerinde yaklaşık 473 bin kişiye, daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağladık. ‘1 senden 1 benden teşviki’ ile imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işverenlerimize çok avantajlı bir destek sunduk. Bu kapsamda asgari ücret üzerinden, ücret, sigorta primi ve vergi yükünü birer ay arayla karşılayarak hem 1-3 çalışanı olan esnafımızı hem de gençlerimizin istihdamını destekledik. Esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkanlarını kullandırdık" şeklinde konuştu.

İnönü Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camii’nde kurulan iftar çadırındaki programa katılan Çebi, akşam namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek destek istedi. Çalışmalarına Ortahisar ilçesinde bulunan Ekopark’ta devam eden Çebi, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşlar, Çebi ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Milletvekili adayı Selçuk Çebi’ye, seçim çalışmalarını beraber yürüttüğü AK Parti Ortahisar teşkilatı üyeleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Söndürülen mumların ardından kesilen pasta ile doğum günü kutlanan Çebi organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.