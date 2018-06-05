AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar Akçaabat ilçesi küçük sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederken, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ortahisar’da bir dizi programa katıldı. AK Parti Milletvekili Salih Cora ise Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Akçaabat ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti. İlk olarak Küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret eden Günnar, ardından akşam programlarını gerçekleştirmek üzere Akçaabat Belediyesinin ilçe muhtarları için düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Daha sonra ilçenin Osmanbaba ve Sarıtaş Mahallerinde vatandaşlarla buluştu. Hemşehrileri ile bir arada olmanın, baba ocağı Sarıtaş mahallesinde bir araya toplanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Günnar “24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakına, parlementoda AK Parti’ye destek verme zamanıdır. Şimdi tam vakti, şimdi Trabzon vakti ve şimdi Türkiye vaktidir” dedi.

Ayvazoğlu gece gündüz çalışıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ortahisar’da bir dizi programa katıldı. Ayvazoğlu, kadınların el emeği göz nuru olan eserlerini görmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Ayasofya ve Alacahan üretim atölyelerini gezdi. Ayvazoğlu programına 28 Şubat Öğrenci Derneği ve Anader Trabzon Temsilciliği Kadın Komisyonu’nu ziyaretle devam etti. Kadınların siyasette, ekonomide, sanatta ve STK’larda daha fazla yer bulmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Ayvazoğlu, “Trabzon’da kadınlarımızın temsiliyeti noktasında şahsımın milletvekili adaylığı ne denli önemliyse kadınlarımızın ekonomide, sanatta ve STK’da yer alması da o derece önem arz etmektedir” diye konuştu.

Trabzon Şehit Ailelerini de ziyaret eden Ayvazoğlu sonrasında yaşlı ve hasta vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Şehitlerimize minnettar olduklarını ifade eden Ayvazoğlu, şehit ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi. 16 yıllık AK Parti iktidarının yatırımlarının devamı ve kazanımların elde tutulması gerektiğini belirten Ayvazoğlu, “Başkanlıkta Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğim ama Mecliste AK Parti’ye oy vermeyeceğim demek, tipik bir Erdoğan düşmanlığının ortaya çıkardığı spekülatif bir oyundur ve bu millet küçük oyunlara alet olmayacak kadar basiret ve feraset sahibidir, bunu sandıkta en net şekli ile ifade edecektir” şeklinde konuştu.

Cora Şalpazarı’nda ilgi ile karşılandı

AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora da Şalpazarı’nda seçim çalışmalarını sürdürdü. Şalpazarı’nda ilgi ile karşılanan Salih Cora, “Siyasete girdiğim günden itibaren Şalpazarı büyük bir destekle yanımda olmuştur. Bu sebeple Ağasar’ın kadirşinas insanlarının gönlümüzdeki yeri çok müstesnadır. Milletvekili seçildiğimiz günden beri ilçemiz için elimizden gelen gayreti gösterdik, gelen taleplerin hiçbirini boş çevirmedik. Her hafta sonu geldiğimiz Trabzon’da sık sık Şalpazarı’nı ziyaret ettik, halkımızla iç içe olduk. Şalpazarı’nda bir hayal olan Meslek Yüksekokulu’nu ilçemize kazandırdık. Onunla kalmadık ilçe stadı, hükümet konağı, dere ıslahları, gölet projeleri gibi çok sayıda yatırımda somut adımlar attık, Şalpazarı - Şıhkıran - Erikbeli - Kadırga yolunun altyapı çalışmalarını başlattık. Bu yıl programa aldırdık o da en kısa sürede nihayetlenip hemşehrilerimizin hizmetine açılacaktır. Biz Şalpazarı için hizmet kervanını yola koyduk” ifadelerini kullandı.

Şalpazarı’nın her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Salih Cora, “Şalpazarı’ndaki hemşehrilerimizle bizim aramızda yıkılması mümkün olmayan çok büyük bir gönül köprüsü vardır. Onların bir evladı, kardeşi olarak bugün destek istedik. Biz bu bölgeye güveniyoruz ve daha da güçlü olarak seçileceğimize inanıyoruz. Ağasar’ın gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için biz elimizden geleni yaptık ve buna da devam edeceğiz. Bugün Şalpazarı’nda vatandaşlarımızın yoğun ilgisine mazhar oluyorsak sebebi budur. Şimdi yeni bir yola çıktık ve gönülden inanıyorum ki Şalpazarı yine yanımızda saf tutacaktır. Bu millet yapanın da yıkacağım diyenin de cevabını sandıkta verecektir. Benim kıymetli hemşehrilerimin adalet terazisi asla şaşmaz” dedi.