AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Arsin, Araklı ve Ortahisar ilçelerini ziyaret ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerinin önemini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek isteyen Günnar, AK Parti’nin 16 yılda ülkeye, Trabzon’a ve bölgeye büyük yatırımlar yaptığını belirterek, “16 yıl önceki Trabzon ile şimdi ki Trabzon arasında dağlar kadar fark var. Farkı hemşehrilerimiz de görüyor. Arsin’de bir organize sanayi bölgemiz vardı. Ama bu bize yetmez dedik, şimdi denizi doldurarak 2 bin 700 dönüm üzerine devasa bir Doğu Karadeniz Endüstri ve Yatırım Adası yapılıyor. Burada 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yatırım adasının ihalesi yapıldı ve en yakın zamanda projesi onaylanarak temel atılarak çalışmalara başlanacak” dedi.

Trabzon’un bir ve bütün olduğunu ifade eden Günnar, “Trabzon’umuz 800 bine yakın nüfusu ile bir ve bütündür. 4 bin 685 kilometre kare içinde hepimiz birlik beraberlik içinde kardeşhane bir şekilde yaşıyoruz. Trabzon’umuza son 16 yılda 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Türkiye’nin büyümesini engellemek, yavaşlatmak, istihdamının önünü kesmek için uzun zamandır ülkemizin üzerinde ve diğer ülkelerde oynadıkları oyunların benzerlerini gerçekleştirmek istediler. Büyük askeri, derin gizli darbelerle, PKK, İŞİD ve FETÖ ile uğraştık. Emperyalist acımasız zihniyetlerin hepsi birden Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyorlar. Bakıyorum da içeride de diğer partilerin başkan adaylarının ellerinde tek projeleri var. İşin hayretler içerisinde bırakan tarafı bu projelerin hepsi bir birinin aynı. Recep Tayyip Erdoğan’ı göndermek. Peki bu anlayışın kimlerle örtüştüğünü milletimizin anlayamayacağı kadar cahil mi zannediyorlar? Oynanmak istenen oyunu pekala gören bir Türkiye var çok şükür. 12 seçimdir aziz milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı istiyor. Necip milletimizin desteği ile 24 Haziran seçimlerinde de üstün başarılarla çıkacaktır inşallah. Trabzon’da Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarına vereceğiniz her bir oy şer güçlerin oyunlarına bir dur demektir. Siz aziz milletimiz bu oyunları en iyi şekilde görüyor ve bu oyunlara dur diyeceğinize yürekten inanıyorum. Kaptan sağlam, ekipler sağlam. Her bir oy emperyalistlere karşı bir tokattır. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık sisteminde çok güçlü olacak. Bu kadar güçlü bir başkanlık sisteminde birbiriyle koordineli devlet başkanı ve güçlü meclis ile ülkemiz daha iyi ve hızlı kararlara imza atacaktır” şeklinde konuştu.

Salih Cora: “Terörle mücadelemiz yarım kalsın istiyorlar”

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Sürmene ve Yomra ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle hemşehrilerinden 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Cora, “Türkiye’nin lider ülke olmak için emin adımlarla ilerleyişinin kimse durdurmayacaktır. Son yıllarda PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi alçak örgütlerin ülkemize topyekün hücum ettiklerini görüyoruz. Terör örgütleri küresel güçlerin taşeronudur. Gidişatımızı durdurmak için hepsi birer aparattır. Bunu herkes biliyor. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 16 yılda önemli reformlar gerçekleştirmiş, vesayet organları ile mücadele etmiş, teröre pabuç bırakmamıştır. Envai çeşit terör örgütü ile mücadele ettik. Kararlı durduk, pes etmedik. Korkmadık geri çekilmedik. Şimdi bu mücadeleden geri dönmemizi istiyorlar. Teröre yardım ve yataklık yapan, iç savaş çağrısı yapan ve bu suç ile yargılanan birisine dışarı çıksın diyorlar. Afrin’de zafer kazanmış bir komutanın apoletlerini sökmekten bahsediyorlar. Bizi terörle mücadelede yıldırmak, geri koymak istiyorlar. Bugün apolet sökme tehdidini yaparak komutanlarımıza saldırıp hakaret edenler terörle mücadele etmemizi istemeyenlerdir. Milletimiz destek verecek biz de terörle mücadeleyi yarım bırakmayacağız” diye konuştu.

Kandil’i yerle bir ederek terörün kökünü kazıyacaklarını ifade eden Cora, “Tek hedefleri var Türkiye’yi durdurmak. Terörle mücadele etmemizi istemiyorlar. Kandil’e girmemizi, orayı yerle bir etmemizi istemiyorlar. Terörü kökünden kazımak, bu ülkeye huzuru, barışı, güveni tesis etmemizi istemiyorlar. Terörle mücadelemiz yarım kalsın istiyorlar. Onlar ne derse desin, isteseler de istemeseler de yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Kandil’i yerle bir edeceğiz, Kandil’de Türk bayrağı dalgalanacak. Sincar’ı da başlarına yıkacağız. Terör ile bu toprakların geleceğine ipotek koyamayacaklar. Milletimizin duaları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve onun dava arkadaşları ile Türkiye bu beladan kurtulacaktır” ifadelerini kullandı.