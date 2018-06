AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı, İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, Beşirli Sahil Yürüyüş Yolunda vatandaşlarla bayramlaştı. Yürüyüş yolundaki vatandaşlara karanfil vererek, bayramlarını tebrik eden Ayvazoğlu, “Seçim çalışmalarımızın yoğun bir şekilde olduğu Ramazan ayını geride bıraktıktan sonra inancımızın ruhunu yansıtan ve kardeşlik hukukumuzu perçinleyen bayramlaşma merasimlerimiz şehrimizin birlik ve beraberliği adına da çok önemlidir. Vakit her zaman bizler için Trabzon vakti olduğu gibi bu güzel anlarda sevgiyi, saygıyı ve mutluluğu hep birlikte paylaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 24 Haziran seçimlerine doğru yaşadığımız bu bayram havasının devam edeceğini de net bir şekilde görüyoruz. Her dokunduğumuz her selam verdiğimiz her sohbet ettiğimiz hemşerimiz yarınlara daha umutlu daha inançlı bir şekilde AK Parti’yle birlikte bakmakta ve bizlere tam destek vermektedir, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Vehbi Koç: "Gündemi bundan sonra Türkiye belirleyecek"

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, seçim çalışmalarını Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Esnaf ve vatandaşın bayramını kutlayan Koç, gençlerin ilgisi ile karşılandı. Türkiye’nin geleceği ile ilgili vatandaşlara bilgiler veren Koç, Trabzon’da beklediklerinin üstünde bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi. Trabzon halkının 24 Haziran seçimleri için AK Parti’den yana güçlü bir irade ortaya koyduğunu vatandaşlar ile bir araya geldiğinde hissettiğinin de altını çizen Koç, "Trabzon 6-0’a odaklanmış. İyi bir bayram geçirdik. Bayramlaşma törenimiz de yarı

miting havasında geçti. Halkımız teveccüh gösterdi. Artık son sözlerimizi bu hafta söyleyeceğiz ve seçime gideceğiz. 24 Haziran akşamı inşallah sandıktan büyük bir zaferle çıkacağız. Aslında verilen bu mücadele

AK Parti’nin mücadelesi değil, Türkiye’nin mücadelesidir. Neden ’Vakit Türkiye Vakti’ diyoruz. Çünkü dünyada gündemi bundan sonra Türkiye belirleyecek. Büyük projeler ve büyük icraatlarla, uluslararası arenada alacağımız inisiyatif ve ortaya koyacağımız iradeyle gündemi takip eden değil gündemi belirleyen bir ülke olacağız. Türkiye’nin üzerinde oynanmak istenen büyük oyun bozulmak üzeredir. Terörle mücadelede kat ettiğimiz yolu herkes görüyor. Artık her yerde inisiyatif alıyoruz. Çok büyük bir mücadele veriyoruz. İşte onun için Artık ’Vakit Türkiye Vakti’ diyoruz" şeklinde konuştu.

Koç, daha sonra AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ile birlikte Akçaabat ilçesinde cenaze ve düğüne katıldı. Daha sonra Simba Yayla Şenliği’ne katılan Koç, şenlikte halk ile bir araya geldi. Günnar ve Koç, buradan da Kayabaşı Yaylası’na geçerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çebi Elazığlı aileyi sokakta bırakmadı

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi, seçim çalışmaları sırasında otobüs durağında karşılaştığı ve kalacak yer sorunu yaşayan Elazığlı aileye yer temin etti.

Seçim çalışmalarını Ortahisar ilçesindeki Hacıkasım mahallesinde sürdüren Çebi, bir otobüs durağında oturan 8 kişilik aileye selam verdi. Elazığ’dan Trabzon’a gezmek için geldiklerini ancak kalacak otel bulamadıklarını için otobüs durağında bekleyen aileye yer temin eden Çebi, “Ailemiz, güzel Trabzon’umuzu ziyaret etmek için Elazığ’dan buralara kadar gelmiş. Turizm sezonu olması dolayısıyla otellerimizde yer bulamamışlar. Eskiden Trabzon’da bir otel vardı ve yetiyordu. Artık onlarca sayıda olmasına rağmen belirli dönemlerde yer bulmak zor oluyor. Bu aslında Trabzon turizmi açısından sevindirici bir durum. Diğer yandan ailemizin bir mağduriyeti var. Bizlere düşen Trabzon misafirperverliğini onlara göstermektir. Çok şükür ailemize kalacak yer temin ettik. Artık gönül rahatlığı ile Trabzon’numuzun güzelliklerini ziyaret edip, memleketlerine dönebilirler. Bize milletimizin duası yeter” dedi.

Selçuk Çebi’ye teşekkür eden aile hatıra fotoğrafı çektirip, geceyi geçirecekleri Boztepe Mahallesi’ne hareket etti.