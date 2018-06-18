AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, seçim çalışmalarını Akçaabat ilçesindeki yaylalarda sürdürdü.

AK Parti iktidarının çalışmaları sayesinde önemli mesafeler alındığı belirten Günnar, “Bu birliktelik sayesinde 16 yıldır ülkemizdeki gelişmeleri görüyor beraberce gurur duyuyoruz. Ekonomik alanda, tarımda, sanayide, siyasette, sağlıkta ve daha birçok konuda gelişmiş olan ülkemiz 2023 hedeflerinde dünyanın 10 büyük ekonomisi arasındaki yerini alacaktır. 95 yıllık cumhuriyet tarihimizde siyasi olarak çok sıkıntılı dönemler yaşadık. AK Parti iktidarlarının çalışmaları sayesinde önemli mesafeler aldık. Geleceği planlayan, hedef koyan güçlü Türkiye’ye dönüştük. Şimdi burada Simba yaylasında yakın zamanda yapımına başlayacağımız gölet ile ülke ve Trabzon turizmine önemli bir ivme kazandıracağız. Akpınarlılar ve şehrimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Hayırlı olsun. Bize bu güzellikleri yaşatan Rabbimize hamd olsun. Biz işimizi yapacağız milletimizin ve ülkemizin yararına ödün vermeden çok çalışacağız. Yarınlar bizim için çocuklarımız için daha da güzel olacak” dedi.

Cora, İmar Barışı’nı anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, yaylalarda vatandaşları ziyaret ederek yürürlükte olan İmar Barışı’nın getirdiği kolaylıkları anlattı. Hemşehrileri ile birebir görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Cora, İmar Barışı yasası ile beraber yaylalardaki evlerin yapı kayıt belgesi alamama sorununun ortadan kaldırıldığını ve o evlere artık elektrik bağlanabileceğini müjdeledi.

İmar Barışı’nın Trabzon’daki yaylacıların beklentilerini karşıladığını söyleyen Salih Cora, “TBMM kapanmadan önce çıkardığımız son kanunlarla yıllara meydan okuyan bir çok sorunun tarihe karışması için önemli bir adım atmıştık. Bu kanun geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi ve devlet ile vatandaş arasındaki muarızlık ortadan kalkmaya başladı. İmar Barışı bölgemizi de kapsama almış ve çok olumlu şekilde etkilemiştir. Bilindiği gibi yayla evlerinde bir belirsizlik hakimdi. Hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz yaylalara ev yaptırmışlar ancak yapı kayıt belgesi olmadığı için o evlere elektrik bağlatamıyorlardı. Bu problemi TBMM’de dile getirerek İmar Barışı kapsamında değerlendirilmesini sağladık. Artık 31 Mayıs 2017’den önce yapılan yayla evlerine yapı kayıt belgesi alınabilecek ve elektrik bağlatamama sorunu da kolaylıkla çözülebilecektir” dedi.

İmar Barışı’nın getirdiği kolaylıklardan vatandaşların nasıl faydalanabileceğini açıklayan Salih Cora, “8 Haziran’dan itibaren İmar Barışı kapsamında vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabiliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın bu konuda yoğun bir çalışması var. 31 Aralık 2017’den önce yaylalarda yapılmış evlere kanunla belirtilen sürenin sonuna kadar yapı kayıt belgesi alınabilecek. Ayrıca bugüne kadar alınan yıkım kararları ve tahsil edilememiş para cezaları da iptal olacak. Bu çok makul ve vatandaşlarımızı memnun edecek bir uygulamadır” diye konuştu.

Türkiye’de İmar Barışı’na çok büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Salih Cora, “Resmi rakamlara göre vatandaşlarımız İmar Barışı’na çok yoğun bir ilgi göstermektedirler. Kısa bir süre içerisinde 2 milyon başvuru yapılmış. Son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018’e kadar bu sayının 13 Milyon rakamını geçeceğini tahmin ediyoruz. Trabzon’da özellikle yaylalarda hayvancılık yaparak böyle problemler yaşayan hemşehrilerimizi bu imkanlardan bir an önce faydalanmak için gerekli başvuruları yapmaya davet ediyorum. Bundan sonra inşa edilecek yapılarda da resmi prosedürlerin tamamına uyularak böyle bir sorunun meydana gelmemesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti miting startını Milletvekili adayı Vehbi Koç’un memleketi Of’tan verdi

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim mitinglerinin startını Milletvekili adayı Vehbi Koç’un memleketi Of’tan başlattı. Yaklaşık 500 araçlık konvoy ile hemşerilerini selamlayan Vehbi Koç ve milletvekili adayları büyük bir ilgi ile karşılandı. Of’tan başlayan miting yürüyüşü, Araklı ile devam etti. Oradan da Arsin’e geçen AK Parti Milletvekili adayları son olarak Vakfıkebir’de gerçekleştirdiği miting ile günü sonlandırdı. Mitinge AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu Vehbi Koç ve Selçuk Çebi ile birlikte AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra partililer katıldı.

Milletvekili Adayı Vehbi Koç, Türkiye’nin makus talihini değiştirecek seçim için artık son haftaya girdiklerini belirterek, Türkiye ile birlikte Trabzon’un da bu seçimle birlikte dönüşüm yaşayacağına söyledi. Koç, “Dünya’da artık öncü bir misyon üstlenen Türkiye’de Trabzon’da öncü bir misyon üstlenerek bu güzel coğrafyanın dünyaya tanıtılması için göreve talip olduk. Bölgemizi her yönü ile geliştirerek büyüyen Türkiye’nin büyüyen bir bölgesi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 aydır Trabzon’un bütün ilçelerine, bütün mahallelerine, bütün caddelerine gitmeye çalıştıklarını da ifade eden Koç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta bize eşlik eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. AK Parti’nin bu ülkeye yaptıklarını kimse inkar edemez. Bundan önce yapılanlar da bundan sonra yapılacak olanların garantisidir. Milletinin yaşam refahını daha üst seviyelere çıkarmak için çalışan ve çalışmaya devam eden AK Parti sadece bir siyasi oluşum değildir. AK Parti Türkiye’nin ta kendisidir” ifadelerini kullandı.