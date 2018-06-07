AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim gezilerini sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Adnan Günnar ve Selçuk Çebi seçim çalışmalarını Ortahisar ilçesinde sürdürürken, Bahar Ayvazoğlu Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde devam etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, seçim çalışmalarını Ortahisar ilçesinde sürdürdü. Cumhuriyet mahallesinde vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Tabakhane esnaflarını ziyaret ederek Ortahisar Ziraat Odası’nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftardan sonra da çalışmalarına ara vermeyen Günnar, ANADER Derneği’ni ve 3 Nolu Erdoğdu Mahallesini ziyaret etti.

Yaptığı esnaf ve mahalle ziyaretlerinde 7 Haziran Genel Seçimleri ile ilgili hatırlatmalarda bulunan AK Parti Milletvekili adayı Günnar, ”AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ile girmiş olduğu 10. seçimden yüzde 40.98 oy oranı alarak 258 Milletvekili ile parlementoda birinci parti seçildi. Ancak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi. Koalisyon Hükümeti kurulamayınca erken seçime gidildi. İşte bunun için Türkiye’de 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilmiş olan referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilerek bu sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır. Bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıran irade milletimizin iradesidir. Milletimiz bu konuda Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vermiş güvenmiştir” dedi.

Ayvazoğlu’na baba ocağından tam destek

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı ve İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu ise dört bir koldan seçim çalışmalarına devam ediyor. Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde seçim gezilerini sürdüren Ayvazoğlu, baba ocağı Akçabaat Demirtaş’tan da tam destek aldı. Düzköy ilçe merkezinde esnafı ziyaret ettikten sonra Gürgendağı’nı karış karış gezerek çat kapı ev ziyareti yapan Ayvazoğlu, “24 Haziran akşamına kadar çalınmadık kapı bırakmamak için tüm gayretimizle çalışmalara devam ediyoruz, tüm teşkilat mensuplarımız sahada ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Düzköy ilçesi Gürgendağ Mahallesindeki çat kapı ev ziyaretlerinin ardından Akçaabat İlçe Merkezine geçen Ayvazoğlu burada da esnafla sohbet etti ve destek sözü aldı.

Ayvazoğlu iftarını ise baba ocağı Akçaabat Demirtaş mahallesinde yaptı ve burada hemşerilerine hitap etti. Kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, “Bugüne kadar yaptığımız programlarda gördük ki AK Partimize ilgi ve destek gün geçtikçe artıyor. Bu akşam baba ocağımda kıymetli hemşehrilerimin geniş bir katılımıyla iftar açmak bizlere güç verdi, motivasyonumuzu arttırdı. Her birinize teşekkür ediyor ve 24 Haziran’da nasıl bir destek vereceğinizi de görmüş oluyorum. Trabzon’umuzu, Akçaabat’ımızı, Demirtaş Mahallemizi temsil etmek de ayrıca gurur vericidir. Baba ocağım olan bu güzel mahalledeki bu tablo için her birinize minnettarım” dedi. Ayvazoğlu buradaki programın ardından Şehit Tamer Aktaş ve Selçuk Mumcu’nun ailelerini ziyaret etti.

“Ankara’ya gençlerimizin ağabeyi olarak gideceğim”

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi seçim çalışmalarına Ortahisar ilçesinde devam etti. Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi Camiyanı’nda bulunan esnafları ziyaret eden AK Parti Milletvekili adayı Selçuk Çebi, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için destek istedi. Camiyanı’nda kurulan semt pazarını da ziyaret eden Selçuk Çebi, Pazar esnafını tek tek dolaşarak sohbet etti. Pazar esnafının taleplerini dinleyen Çebi’nin her ayrıntıyı not aldığı görüldü. Kendisine iletilen taleplerin gerçekleşmesi için gerekli çalışmayı yapacağını belirtti.

Selçuk Çebi daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) organize ettiği iftar programında gençlerle bir araya geldi. Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen iftar programında gençlerle sohbet eden Çebi, konuşmasında dış güçler tarafından gençler üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Çebi “Bizim geleceğimizin en büyük güvencesi gençlerimizdir. Dış güçlerin gençlerimiz üzerinde oynadığı oyunların farkındayız. Bugün itibariyle cezaevinde yatan uyuşturucu tacirlerinin sayısı 50 bini geçmiş durumda. Gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar ile mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

Çebi ayrıca gençlere hedefleri doğrultusunda hiç yılmadan çalışmaları gerektiğini söyleyerek “Daha önceden bulunduğum görevlerde gençlerimizin hep yanında oldum. Şimdi ise 24 Haziran sonrası meclise bir vekiliniz bir ağabeyiniz olarak giderek daha fazla ne yapabilirim düşüncesiyle aday oldum. 24 Haziran seçimleri sonrası sizlerin bir ağabeyi olarak orada olacağım” şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Selçuk Çebi daha sonra Ortahisar ilçesinde bulunan Hamamizade Kültür Merkezi etrafında bulunan çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir müddet sohbet etti.