AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim gezilerini sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçim çalışmalarını Köprübaşı, Of ve Akçaabat ilçelerinde sürdürdü.

Çalışmalarında hemşehrileriyle sohbet ve istişare ederek destek isteyen Günnar "Seçim meydanları siyasi partilerin en önemli alanlarının başında gelir. Kendilerini projelerini anlatmak için adeta bir fırsat dünyası gibidir. Bu alanı iyi kullanamayanlar kendilerini daha sonraki süreçlerde anlatmakta zorlanırlar. AK Parti’nin yapmış olduğu 13 seçimin on bir tanesinde üst düzey yöneticisi ve yetkilisi olarak Allah nasip etti bulundum. Seçmenlerimiz bu alanları iyi analiz eder. Bizim insanımız iyi gözlemcidir. Seçim hususunda tecrübelidirler. Recep Tayyip Erdoğan’ da bu konularda hassas davranarak milletimizi her zaman işin odağına yerleştirmiştir. Şimdi hepimiz görüyoruz. Bir bakalım, seçim mitinglerinde AK Parti haricinde ve Cumhur ittifakı dışında kimlerin söyledikleri insanımızı mutlu ediyor veya umutlandırıyor. Kaldırım taşlarını söküp Devlet’in polisine atan teröristlerin maşası Demirtaş mı? Yoksa kahraman Türk askerlerinin dağlarda mağaralarda bir fare gibi kıstırıp etkisiz hale getirdikleri hainlerin cenazelerine katılan, sabahtan ülkücü, öğlede militarist, akşama muhafazakar olan çarkçının CHP’ sinin Muharrem’i mi? Bir başkası Sivas’ a hızlı tren projesinin yapımını uygun bulmayan ve daha bir çok projeleri durduracağını söyleyen SP’nin Temel’ine mi? Yıllardır fetöcülerin kriptosu gibi siyasete sızmış olan, parti parti dolaşan milletimizi eline yaktığı kına dan anlaşılacağı üzere yakacağının sinyalini veren ve bu kınanın şifreli bir şekilde ağa babalarına gönderilmiş bir mesaj olduğunu anlatan İP’ in Meral ablasına mı? oy verir. İçinde eyleminde söylemlerinde ve seçim beyannamelerinde yıkmak, sökmek, yasaklamak, kutuplaştırmak ve uzaklaştırmaktan başka ne var” dedi.

Koç, hal esnafı ile buluştu

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç ise Trabzon’ u adım adım gezmeye devam ediyor. Ortahisar da Balıkçı ve sebze halini gezen Koç Trabzon Balıkçılar ve Manavlar Derneğini ziyaret edip esnafın sorunlarını dinledi. Dernek Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu’ndan bilgiler alan Koç, Balıkçı esnafa Balık Dünyası sözünü verdi. Koç “Trabzonumuza ve esnafımıza yakışan içerisinde balıkçıların her türlü ihtiyacını sağlayacak olan Balık Dünyası adı altında örnek bir tesis ihdas edeceğiz. Bu alanda restaurantından satış yerine ve balıkla alakalı görsel ve gezinti yerlerinin olabileceği alana kadar vatandaşın keyifle zaman geçirebileceği mümtaz bir mekan oluşturacağız” dedi. Ziyaret sonrası sebze halini de gezen Koç, gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduğu gözlendi.

Çebi Beşikdüzü’nde spor kulüplerini ziyaret etti

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi de seçim çalışmalarına Beşikdüzü ilçesinde devam etti.

Programına AK Parti Beşikdüzü İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek başlayan Çebi, daha sonra İlçe Başkanı Harun Demirci ve partililer ile beraber Beşikdüzü Yeşilköyspor’u ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Çebi’ye Beşikdüzü Yeşilköyspor atkısı hediye edildi.

Yöneticiler ve futbolcular ile bir müddet sohbet ederek amatör futbolun sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Çebi “Ben de amatör bir sporcuydum. Sıkıntıları çok iyi biliyorum. Ama bu işin kaynağında tüm sıkıntılara rağmen çok çalışmak yatıyor. Daha önce görev yaptığım Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda birinci hedefimiz Eğitimli, ahlaklı ve başarılı sporcu yetiştirmek olmuştur. Her sporcunun önceliği eğitim ve güzel ahlak olmalıdır. Bir alanda başarılı olabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz ama onu taşımak ve camianızı temsil etmek ise eğitim ve ahlaklı davranışlarla mümkün olacaktır. Bunun tersi bir durumda önce kendinize, sonra ailenize ve en nihayetinde de ait olduğunuz camiaya zarar verebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Amatör sporlara olan desteğin de 24 Haziran’dan sonra artarak devam devam edeceğini söyleyen Çebi Beşikdüzü Yeşilköyspor yönetici ve oyuncularına başarı diledi.

Daha sonra Beşikdüzü Liman Bölgesi’ne geçen Çebi burada Poyraz Yolları ve Yelkencilik kulüplerini ziyaret etti. Beşikdüzü ziyaretlerinin ardından Araklı’ya geçen Çebi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da katıldığı iftar programına hemşehrileri ile bir araya geldi.

Çebi, Fatih Mahallesi’nde kıldığı teravih namazının ardından Faroz Mahallesi ve Beşirli Sahili’ndeki vatandaşlar ile sohbet ederek programını sonlandırdı.