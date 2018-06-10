AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim gezilerini sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 24 Haziran seçim çalışmalarını Akçaabat ilçesinde sürdürdü. İlçenin Yıldızlı Mahallesi ve Tosun Sanayi Sitesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Günnar, Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin düzenlediği iftara katıldı. Gece programları kapsamında ilçenin Doğanköy Mahallesi’ni ziyaret eden Günnar, burada mahalle merkezindeki coşkulu kalabalığa hitap etti. Günnar, “Güzel ülkemiz son 2.5 yıl içerisinde 5 tane önemli hadise yaşadı. 7 Haziran seçimleri ile başlayan olaylar, 1 Kasım seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, 16 Nisan referandumunu yaşadı. Şimdi de 24 Haziran gibi tarihi bir seçim var. Biz görev süremiz boyunca hem teröristlerle hem terör örgütleri ile hem de dış devletlerle uğraşırken, dünya çapındaki yatırımlarımızı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaptanlığında sizlerin desteği ile aziz milletimiz için gerçekleştirdik. Denizlerin altından tüneller, demiryolları, Marmaraylar, Avrasya Tünelleri, dünyanın en büyük ikinci havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, savunma sanayi, kendi silahımız, tankımız, İHA’mızı yaptık. Hastanelerimiz modernize oldu ve şehir hastanelerimiz kuruldu. Dağları delerek tünellerle birlikte insanları birbirine kavuşturduk” dedi.

“16 yıldır sadece ülkesini düşünen ve milleti için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a başkanlık seçiminde büyük destek vererek, TBMM’de onun Milletvekili adaylarıyla birlikte yola devam etmeliyiz” diyen Günnar, “Ülkücüler, sosyal demokratlar, milli görüşçüler, muhafazakarlar ve demokratlarla birlikte büyük, güçlü Türkiye için yola çıktık. Büyük projelerle birlikte yolumuza devam edeceğiz inşallah. 24 Haziran seçimlerini iple çekip nasıl sevinç gösterisi yapacaklarının hesabını şimdiden yapan Avrupa, İsrail ve Amerika inşallah kendi üzüntüleri içinde boğulacaktır. 24 Haziran’da oyumuzu kararlı bir şekilde büyük bir gururla Cumhur ittifakına Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekilliğinde de AK Partiye vermeliyiz. 16 yılda yapılanlar belli. Milletimizin hafızasında yer eden bir durum var” ifadelerini kullandı.

Kadınlardan Ayvazoğlu’na tam destek

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı, İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, seçim çalışmalarına Yomra, Arsin, Maçka ve Ortahisar ilçelerinde devam etti. Yomra halk pazarındaki esnaflarla tek tek sohbet eden Ayvazoğlu sonrasında Arsin’de iki ayrı evde sandık bazlı ev toplantısı yaparak kadınlarla buluştu. Yomra ve Arsin’deki programların ardından Maçka’da geniş katılımlı bir ev toplantısı gerçekleştiren Ayvazoğlu burada 24 Haziran’daki seçimlerin önemini detaylıca anlatıp katılımcıların sorularını cevaplandırdı. İftarı Ortahisar’da AK Parti’de görev almış kadınlarla birlikte yapan Ayvazoğlu burada yaptığı konuşmada, “Böyle bir organizasyon hep aklımızda idi. Çok yoğun bir süreçten geçtik ve bu güzel buluşmayı hep ertelemek durumunda kaldık. Milletvekili adayı olarak huzurunuzdayım fakat bugünlere kadar kolay gelmedik. Ben de sizler gibi partimizin kuruluşundan beri bu davaya hizmet etmekteyim ve o yüzden sizi çok yakından tanıyorum. Birlikteliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek için böyle bir program düşündük. Davetimize icabet ettiğiniz için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Saflarımızı sıklaştırmak ve her şeyden önce bir ekip olma adına böyle organizasyonlar çok önemli, yine hep birlikte başaracağız ve birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.

Sevgi ve muhabbetle yollarına devam edeceklerini ifade eden Ayvazoğlu, “Birbirimizi unutmadan, onun bunun dediğine aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz. Kadınlarımızın AK Parti’nin kuruluşundaki emeği yadsınamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi kadınsız bir siyaset düşünülemez ve kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunları çözülemez. Partimiz kurulduğundan beri Kadın Kollarımıza verilen önemi de söylem ve eylemlerin de görüyoruz. Ne mutlu bize ki böyle bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. 16 yıllık AK Parti’nin siyasi tarihinde her birinizin emeği var, her birinizde Allah razı olsun. Biz kocaman bir aileyiz ve başarı ekip işidir. Zaferler tek başına kazanılmaz ekipçe kazanılır, desteğiniz ve çalışmanız çok önemli. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Cora, sağlık alanındaki gelişmeleri anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora seçim çalışmalarını Ortahisar’da sürdürdü. AK Parti ile birlikte Türkiye’de sağlıkta yaşanan değişim ve dönüşümden Trabzon’un da çok önemli bir pay aldığını vurgulayan Cora, “AK Parti ülkemizde her alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ettik. Sağlıkta insana değer verdik. Kaliteyi artırdık. Hastaneden hastaneye torpilsiz sevk yapılmıyordu. Memurlar için ayrı işçiler için ayrı hastane, ayrı eczaneler vardır. Parası olmayan hastanelerde rehin kalıyordu. Köhne hastane binaları yerine modern hastane binaları yaptık. Balık istifi odalar ve yataklardan özel oda hizmetine geçiş yaptık. Eczane önlerindeki ilaç kuyruklara son verdik, ilaç fiyatlarını düşürdük. İlaçtaki ranta son verdik. Türkiye sağlık alanında bölgesinin öncü ülkesi ve dünyada rol modeli olmuştur. Trabzon’da yaşanan bu gelişmelerden payını almış, konforlu sağlık hizmetlerine kavuşmuştur” dedi.

Trabzon’daki sağlık alanında yaşanan gelişmeleri anlatan Salih Cora, “Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akçaabat Haçkalı Baba Hastanesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi, özel hastaneler, Tıp Fakültesi ek binası, yapımı devam eden Çocuk Hastanesi ile hastanelerimizdeki yatak sayısını artırdık. Şimdi çok daha farklı bir şey yapıyoruz. Trabzon’a Şehir Hastanesi kuruyoruz. Geçtiğimiz ay Yüksek Planlama Kurulu onayladı. Tahsis işlemleri tamamlandı. Yatırım programına alındı. İhale süreci başladı. Bu hastane 900 yataklı olacak. Her branşta sağlık hizmeti verecek. Hiçbir hastamız Ankara ve İstanbul’a gitmeyecek. Ayrıca yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayacak. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması, büyümesi ve milletimizin refaha erişmeye devam etmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz bu gayretlerimizi değerlendirip AK Parti’yi yine zirveye taşıyacaklardır” şeklinde konuştu.

"Balık Dünyası Projesi Trabzon’a farklı bir kimlik kazandıracak"

AK Parti Milletvekili adayı Vehbi Koç, seçim beyannamesinde de yer alan Koster Yenileme Projesi’nin yüzde 20’sinin Trabzon’da yapılacağının altını çizdi. Koç, ayrıca Balık Dünyası Projesi’nin de Trabzon’a farklı bir kimlik kazandıracağını ifade etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, seçim çalışmalarını Trabzon’un Sürmene ilçesinde sürdürdü. Önce Sürmene İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Koç, ardından ilçe merkezinde esnaf ve halkı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Milletvekili adayı Koç’a, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, İl ve Sürmene ilçe teşkilatı, gençlik ve kadın kolları teşkilatı üyeleri eşlik etti. Ardından Sürmene Çamburnu Katı Atık Çöp Toplama Alanı’nda incelemelerde bulunan Koç, bölgedeki çöp sorununu öncelikli gündem maddeleri sıralamasına aldıklarını belirterek, sorunun bir an önce çözüleceğinin sözünü verdi.

Çamburnu’ndaki tersanelere de ziyarette bulunan Milletvekili adayı Vehbi Koç, seçimlerin önemini anlatırken, ülkenin geleceği için Cumhur ittifakının tek çözüm olduğunu ifade etti. Koç, yaptığı konuşmada, yaşlanmakta olan Türk Denizcilik filosunu 100 yeni gemi ile takviye edeceklerini de belirterek, "Koster Yenileme Projesi adını verdiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teveccüh ederek seçim beyannamesine koydurarak bizi onurlandırdığı mali büyüklüğü 1 milyar dolar olan bu projenin yüzde 20’sini Trabzon’daki tersanelerde yapmayı planlıyoruz. Bu proje ülkemize çok önemli bir güç katacaktır. Bu projenin mimari tarafında da Trabzonlu bu kardeşiniz yer alacaktır. Bu benim için büyük bir onurdur" diye konuştu.