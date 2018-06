Bunun için attığı adımlarda, yaptığı hizmetlerde şu veya bu gücün, şu veya bu ülkenin değil, sadece milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sürdürdü. İlk olarak Akçaabat merkezde esnaf ve vatandaşları gezen Balta Akpınar ve Koçlu mahallelerinde de çay ocaklarında hemşerileri ile bir araya geldi. AK Parti’nin gücünü milletten alan bir parti olduğuna vurgu yapan Balta “ 24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor. Bu inançla hareket ederek yoğun bir seçim çalışması içerisindeyiz. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu misyon ve doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her seçimde olduğu gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber olacağız. Gittiğimiz her yerde halkımız şunu söylüyor. Siz rahat olun biz millet olarak her şeyi görüyoruz. Onlara geçit vermeyeceğiz diyor. AK Parti millîdir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı hizmetlerde şu veya bu gücün, şu veya bu ülkenin değil, sadece milletin ne dediğine, milletin ne istediğine bakmıştır. AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi kökenine, meşrebine, inancına, kılığına ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. Bizim hedefimiz tüm Trabzon’un gönlünü kazanmaktır. Ülkemizin her ferdinin gönlünü kazanmaktır. Şükürler olsun 16 yıldır bu millet Cumhurbaşkanımıza güveniyor ve ülkeyi onun yönetmesini istiyor. AK Parti ile başlayan Türkiye’nin yükselişi, 24 Haziran’dan sonra yine AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde şahlanışa geçecektir. Milletimizin iradesiyle güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile birlikte güçlü bir Türkiye’nin inşası için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Milletimiz bize inanıyor, güveniyor. Söz verdiğimiz ne varsa bu zamana kadar hepsini yaptık. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kim ne derse desin, biz milletimizden aldığımız güç ile yolumuza durmadan devam edeceğiz” dedi.