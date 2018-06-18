AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

AK Parti Trabzon Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Maçka ilçesinde sürdürdü. Zigana Dağı’nda bulunan turizm tesisleri ve restoranları gezen Milletvekili Balta’ya Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, Milletvekili aday adayı Mehmet Karaoğlu, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri gençlik ve kadın kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

24 Haziran seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Balta “Daha mutlu yarınlar, daha müreffeh bir Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin çok büyük önem arz ediyor. 24 Haziran’a bir hafta kaldı. 16 yıldır iktidarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan güzel şeyler duyuyoruz. ‘Önemli projelere imza attınız, iyi yönettiniz. Memlekette yaparsa, yine AK Parti yapar’ diyerek bizlere destek oluyorlar. AK Parti ailesi, 16 yıldır milletimizle beraber oldu, bundan sonrada olmaya devam edecek. Haftaya Pazar günü en önemli seçimini yapacağız. Çünkü ilk defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçecek. Bu yüzden görevimiz zor. Biliyorsunuz, büyük hedeflerimize güçlü liderlerle gideriz. Şuanda en güçlü lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan, destek vermemiz lazım. Diğer yandan parlamentoda güçlü bir siyasi iktidar gerekiyor. Bir hafta içinde ev ev sokak sokak dolaşacağız” dedi.

Yeni dönemde Trabzon’a ve ülkeye çok daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ifade eden Balta sözlerini şöyle sürdürdü:

“16 yıllık AK Parti iktidarımızda Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Biz Trabzon için Türkiye için yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımızı teminat göstererek önümüzdeki yılarda neler yapacağımızı anlatıyoruz. 2023, 2051 ve 2073 hedeflerimizi anlatıyoruz. Ama muhalefete baktığımız zaman onlar Türkiye için yeni şeyler söylemiyorlar, gelecekten bahsetmiyorlar, onlar geriye dönük bakıyorlar. Türkiye’yi geriye götürmekten bahsediyorlar. Eski Türkiye’yi vaat ediyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar, Biz hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şeyin sözünü milletimize vermedik. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. AK Parti, 2002 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türk siyasi tarihine damga vurarak tarih yazdı. 24 Haziran’da da yeniden tarih yazacağız.”