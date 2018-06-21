AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 27. dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. Kisarna, Yeniköy, Akkaya ve Karakaya mahallerini ziyaret eden Balta seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Balta “ 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin gelecek yüz yıl içerisinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olacaktır. Türkiye, bu zamana kadar yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecektir. Bizler, ’Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz’ diyenlere inat, Türkiye’yi nasıl daha fazla büyütebilirizin derdindeyiz. Hiçbir fikri temeli olmayan, hiçbir siyasi birlikteliği imkansız insanların beraber karşımızda kurduğu bir ittifak gücü vardır. Bunun tek bir sebebi vardır, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin başından indirmektir. Böyle bir siyaset olamaz. Ben sizlerden ülkemizin kaderini belirleyecek, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için desteğinizi bekliyorum. Hem cumhurbaşkanımızı hem de devam ede gelen istikrar, icraat ve güven ortamının devamı için AK Parti’mize desteklerinizi bekliyorum. Allah’a şükür geleceği son derece parlak. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizle birlikte yol yürüdük, başardık, yenilerini başaracağız hedeflerimiz var. Bir süreden bu yana ülkemizdeki bu güven ve istikrar ortamını bozmak isteyen dış güçler ve onların içerideki destekçileri ekonomik baskılar başta olmak üzere bir takım sinsi planlar içerisinde. Elbette bunu bizler farkındayız ve milletimizi de yapılmak istenenleri görüyor, biliyor. Milletimiz 24 Haziran’da ülkemizdeki huzur ve istikrarı bozmak isteyenlere karşı en güzel cevabı sandıklarda verecektir. Milletimizin söz konusu vatan olduğunda neler yapabileceğini 15 Temmuz’da gördük ve yaşadık. İnanıyorum ki, Trabzonlu hemşerilerimiz 24 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacaktır" dedi.