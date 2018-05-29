AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adnan Günnar, Ortahisar ilçesi Sotka Mahallesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Maçka İlçe Başkanlığınca organize edilen iftar yemeğinde, geçmişten itibaren Maçka ilçe teşkilatında görev yapan teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan’ın da katıldığı iftar yemeğinde 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Günnar, necip milletin şer odaklara 24 Haziran’da sandıklarda en iyi cevabı vereceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Günnar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok badireler atlattığına vurgu yaparak "Türkiye üzerinde oynanan oyunlar açık ve aşikar bir şekilde ortadadır. Çok badirelerden geçtik. 27 Mayıs’lar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, idam sehpaları, iktidardan gönderilen liderler, halkın siyasetinin önüne konulan engeller, daha sonrasında post-modern darbeler, onun arkasından AK Parti iktidarına karşı milletin iktidarına karşı oynanan oyunlar ve en sonunda da 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun örneğidir. Türkiye’yi parçalama ve yok etme operasyonu bildiğimiz klasik darbelerin daha da ötesinde bir oyundur. Allah için vatanını, bayrağını ve devletini seven aziz milletimiz, darbenin karşısına çıktı ve dik duruşuyla birlikte bütün dünyaya diz çöktürdü” diye konuştu.

Maçka ilçesinin ardından Ortahisar ilçesine gelen Günnar, Toklu Mahallesi’ndeki çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet etti.

“24 Haziran tarihi adımdır”

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Salih Cora, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için çalışmalarını Ortahisar ilçesinde sürdürdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne ziyarette bulunan Cora, hasta yakınları ile görüşerek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de 24 Haziran’daki seçimler için destek istedi. Cora, AK Parti hükümetleri olarak attıkları kararlı adımlarla Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığını dile getirerek, “Ülkemiz hastanede rehin kalan hastaları, bulunmayan ilaçları ve köhne hastaneleri çoktan unuttu. Hastane ve eczane önlerindeki kuyruklara son verdik. Şimdi yeni atılımımız şehir hastaneleri projelerimizi devreye soktuk. Trabzon’da da beş yıldızlı otel konforunda bir şehir hastanesi yapacağız ve hemşehrilerimizin hizmetine sokacağız. Bu yatırımımız onay aldı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ihale süreci devam ediyor. Allah’ın izniyle Trabzonlular 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Parti’ye güçlü bir şekilde destek verecekler ve biz de şehrimizden aldığımız destekle Ankara’da üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirip en kısa sürede Trabzon ile şehir hastanesini buluşturacağız” dedi.

Çukurçayır Mahallesi’nde iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Cora, 24 Haziran’dan sonra neler değişeceğini anlattı. Cora, “Türkiye, Anayasa değişikliğiyle devletin başı sıfatıyla yürütme yetkisinin verildiği Cumhurbaşkanlığı makamının liderliğinde artık daha çabuk karar alacak ve daha hızlı işleyecek bir devlet sistemine geçiyor. Artık milletimizin geleceği suni hükümet krizleri ile gereksiz bürokratik engellerle heba edilemeyecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir yönetimi hakim kılacağız. Bürokrasiyi azaltırken, büyümeyi hızlandıracak; 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimize ivme kazandıracağız. Bu tarihi bir adımdır ve bundan dolayı da 24 Haziran seçimleri ülkemizin en önemli seçimi olacaktır” ifadelerini kullandı.