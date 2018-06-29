AK Parti Trabzon milletvekilleri mazbatalarını aldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından AK Parti’den milletvekili seçilen Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora bugün mazbatalarını aldı.

Trabzon Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda düzenlenen törende, milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Zafer Kurtoğlu’ndan aldı.

AK Parti Milletvekili Balta, seçimin huzurlu bir ortamda geçmesini sağlayan kurum, kuruluş ve yetkililerine teşekkür ederek, "Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu Trabzon’dan 3. kez Meclis’te görev alacağım" dedi.

Adnan Günnar ise Trabzon’un mayasını, hamurunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Trabzon’dan seçilen 6 milletvekiliyle Meclis’e yansıtmaya çalışacaklarını belirtirken, Bahar Ayvazoğlu da Doğu Karadeniz’den seçilen tek kadın milletvekili olarak sorumluluğunun büyüklüğünün farkında olduğunu vurguladı. Milletvekili Salih Cora ise millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Törene, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.