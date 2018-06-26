Beraberinde AK Parti Trabzon milletvekili seçilen Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, AK Parti vekil adayları Vehbi Koç, Selçuk Çebi ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı ilçelerini dolaşan Balta, seçimlerde kazananın Trabzon olduğunu, kazanan millet olduğunu, kazanan Cumhur İttifakı olduğunu ve kazanan bütün unsurlarıyla Türkiye olduğunu söyledi. Balta, bu ilçelerde yaptığı konuşmalarda ”24 Haziran Pazar günü yapılan tarihi seçimde halkımız hür iradesiyle sandığa gitmiş, tercihini bir kere daha istikrardan, huzurdan, büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandığını ifade ederek “Seçim sürecinde hep söylüyorduk. İkinci tur hayali kuranlar hiç boşu boşuna hayal peşinde koşmayın diyorduk ve hamdolsun milletimiz bizi yine yanıltmadı. Bizi 13. Kez sandıktan birinci çıkardı. Kazanan Trabzon olmuştur, kazanan milletimiz olmuştur, kazanan Cumhur İttifakı olmuştur, kazanan bütün unsurlarıyla Türkiye olmuştur. Hamd olsun. Bizi teveccühleriyle kendilerine hizmet etme şerefine layık gören kardeşlerimden ise Allah razı olsun. Bize inanan, hakka inanan ve bize güvenen bütün yol arkadaşlarıma hepinize en kalbi duygularımı sunuyorum. Tüm arkadaşlarımızla isme değil, zafere odaklanmıştık. Allah sizden razı olsun. Bizler sizlere güvendik, yol arkadaşlarımıza güvendik. Gece gündüz bizleri yalnız bırakmayan herkese, Milletvekili adaylarımızdan aday adaylarımıza, İl Başkanımızdan Belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımızın yanı sıra Kadın kollarından, gençlik kollarına, partinin bütün birimlerinde çalışanlarına kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Omzumuza aldığımız yükü çok iyi biliyoruz. Çünkü sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağız. Şimdi aydınlık yarınlarımızın inşası için el ele verme, dayanışma, birlik olma, hep birlikte Trabzon olma, hep birlikte Türkiye olma zamanıdır” dedi.

24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir seçim olduğunu ifade eden Balta şunları söyledi:

“Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza düne kadar tamam diyenlere Trabzon’umuz tamam demiştir. Şehrimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek vermiştir. Değerli hemşerilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri oylarla istikrardan, istikbalden ve istiklalden yana tavır koymuştur. Tüm hemşerilerimize verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, yeni sistemle birlikte yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. Biz ne dedik? Biz hizmet harekatıyız, Trabzon’umuzun hizmetkarıyız dedik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir yola çıktık. Bu yolda sizler bizlere destek verdiğiniz, bizlerin arkasında olduğunuz sürece durmak yok yola devam."