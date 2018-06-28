Çaykara, Dernekpazarı, Of, Hayrat, Sürmene, Köprübaşı, Araklı, Arsin, Yomra ve Maçka ilçelerini gezerek vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta “Milletvekili, milletvekili adaylarımız ve İl başkanımız ile birlikte şehrimizin Batı bölgesinde bulunan ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza teşekkür etmiştik. Şimdi de şehrimizin doğusunda bulunan ilçelerimizi ziyaret ederek hemşerilerimize hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği seçimlerinde vermiş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimizi illettik. Her şeyden önce yüce Rabbime hamd ediyorum. Milletin adamını Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Allah tüm hemşerilerimizden razı olsun. Bu aziz milletimizin eseri. Bu yolda hep birlikte koştuk, hep birlikte coştuk. Milletimizde sandıkta bize bu anı yaşattı. Bu davaya gönül vermiş tüm hemşerilerimize, teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye yeni bir döneme girdi”

Türkiye’nin, yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Balta “Aziz milletimiz AK Parti’ye devam dedi. Trabzon Cumhurbaşkanımıza büyük destek vermiştir. Parti olarak ta dört milletvekilini çıkarıyoruz. Arzumuz altıydı. Ama milletimiz bu şekilde karar verdi. Onun için yine teşekkür ediyoruz. Trabzon her zaman olduğu gibi yine reisine sahip çıktı. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlere rağmen, Türkiye emin adımlarla 2023’e, 2053’e ve 2071’e yürüyecek. Kim kiminle ittifak etti, tarih bu notu düştü. Bu dönemde söylenenler ve ortaya konan tavırlar tarihte yerini aldı. Bu ülkenin iktidar partisi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi olarak bize düşen, bu memleketi geleceğe taşımaktır. Milletvekillerimiz, Milletvekili adaylarımızla, tüm teşkilat kademelerinde görev yapan kardeşlerimizle, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, bu ise gönül vermiş AK gönüllülerle ve tüm vatandaşlarımızla bu yolu yürüdük. Birlikte koştuk, birlikte terledik ama sonunda hamd olsun güzel bir netice aldık" diye konuştu.

Maçka’da ‘Koşabiliyorken Koş Etkinliği’ne katıldılar

AK Partili vekiller ve vekil adayları Maçka ilçesinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından hareketsiz yaşamın önüne geçmek amacıyla başlatılan ‘Koşabiliyorken Koş’ projesine de katıldı. Maçka Kaymakamlık önündeki bahçede insanlar masa tenisi oynadı, engelli gençler de matrak oyunuyla keyifli anlar geçirdi. Maçka’daki etkinliğin konukları arasında AK Parti Trabzon Milletvekillileri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu ile milletvekili adayı ve dünya şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi de vardı. Çebi, ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında yapılan faaliyetlerle Trabzon’un gerçek bir spor şehri haline geldiğini belirterek “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün bu projesi ile spor yapanların sayısı ülke genelinde milyonlarca arttı. Gezdiğimiz her ilçede, hatta köylerde bile spor yapıyorlar” diye konuştu.