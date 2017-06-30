Toplantıya 18 ilçenin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlarının yanı sıra İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları da katıldı. Toplantıda ülke ve şehir gündemiyle ilgili açıklamalar yapan Dilekoğlu, terör örgütleriyle mücadelede hükümet olarak kararlı olduklarının altını çizdi. Dilekoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde dört bir koldan, terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve bu gibi maşalarla mücadelemiz devam etmektedir. Devletimizi ve aziz milletimizi yıldırmayı hayal edip bu topraklarda bölücülük yapanların sonu ya cehennem ya da kodestir. Bakanımız Süleyman Soylu’nun bu aktif mücadelede başrolde olması her bir Trabzonlu gibi bizler için onur ve gurur kaynağıdır” dedi.

Trabzon’a verdikleri sözleri de tek tek yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Dilekoğlu, “Ülkemizin sıcak gündemiyle meşgul olan Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere İl Başkanımız Haydar Revi ve Milletvekillerimizle seçim öncesinde Trabzon’a vaatlerimizi yerine getirmenin onuru içerisindeyiz. Şehir Hastanesi olacak dedik, kıyı kanununu Trabzon’umuza özel değişti. Yatırım Adası dedik, hamd olsun o da hayata geçirilecek. Kanuni Bulvarı hızlı bir şekilde devam ediyor. Mega Projelerimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz ve ilçelerimizdeki onlarca projeyi de yakından takip ediyor ve içinde bulunuyoruz. Bir yandan Trabzon’umuza katma değer sağlayacak projelerin gerçekleşme sürecinde yer alırken diğer bir yandan yine şehrimiz adına ekonomik ve ticari faaliyetlerin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Klişe gelebilir fakat biz laf değil icraat yapıyoruz. Yürümekten öte koşar adım hedeflerimize varıyoruz” ifadelerini kullandı.