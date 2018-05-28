AK Partili Balta’dan MHP’ye çat kapı ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta seçim programları kapsamında dün akşam Ortahisar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Uzunsokak, Kahraman Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesinde esnafları ziyaret eden Balta, iftar sonrası İskenderpaşa mahallesinde çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti olarak millete hizmeti şiar edindiklerinin altını çizen Balta “Bu hizmeti kesintisiz bir şekilde milletimizin teveccühü ile devam ettirme iradesini bugüne kadar gösterdik. Milletimiz de bu konuda hiç bizi mahcup etmedi. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir aşamadayız. Yeni bir hikayenin yazılmasını milletimizle birlikte yapıyoruz. Onlarla birlikte inşallah Türkiye’nin yeni hikayesini, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini ve onun gereklerini yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye üçlemiyle birlikte Türkiye’nin dünyadaki kesintisiz yükselişini sürdürmeyi inşallah devam ettireceğiz” dedi.

Balta, seçim ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’nı da dün akşam ziyaret ederek MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve parti yöneticileri ile de bir süre görüştü. Milletvekili Balta burada yaptığı konuşmada “Aynı ittifakta buluşan partilerin milletvekilliği seçiminde kendi listelerindeki kişilerin vekil olmasını istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Siyasette tabii ki rekabet olacak, o ayrı bir şey ama burada Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu anlayışın ve fikri temelin vatandaşlarımıza anlatılması son derece önemli. Bizler meselenin ne olduğunu, ne ile mücadele ettiğimiz kaçırmadan mücadele ederek yolumuza devam ediyoruz. Her ittifakın bir sebebi vardır. Bir de faydası vardır. Bu ittifakın faydası ve kurulmasını sağlayan ana neden, ülkemizin bekasıdır. AK Parti de MHP de BBP de bütün teşkilat birimlerini harekete geçirmek suretiyle kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı’nın temel anlayışını vatandaşlarımızla paylaşacağız. 24 Haziran seçimleri bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seçimlerden farklı bir önemdedir. Nihayetinde en güzel ve son sözü milletimiz söyleyecektir. Trabzonlu hemşerilerimizin Cumhur İttifakı’na bundan önceki seçimlerde olduğu gibi büyük teveccüh ve destek göstereceğine yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakı ile Türkiye devleti daha da güçlenecek. Oynanan oyunlar, tezgahlar son bulacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü bütün dünya tanıyacak” diye konuştu.

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da konuşmasında “Kurulan Cumhur İttifakı ile bağlarımız daha da güçlendi. Genel başkanımızın talimatlarından milim sapmadan adaylarımızla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bizleri ziyaret eden AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve beraberindeki heyete teşekkür ederim" şeklinde konuştu.