Mahalli İdareler Seçimleri'nde Akçaabat Belediye Başkanlığı için Murat Üçüncü, AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

2019'un Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Akçaabat Belediye Başkanlığını düşünen Üçüncü, partisine aday adaylığı için müracaat etti. AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığı'na aday adaylığı için başvuru yapan Murat Üçüncü, "Vatanımıza, milletimize ,davamıza hizmet edeceğime olan inancım ve dava arkadaşlarımızın teveccühü ile Akçaabat Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Doğduğum, çocukluğumda sokaklarında koştuğum, yaşamaktan büyük keyif aldığım, çocuklarımı büyüttüğüm, değişik alanlarda hizmet verdiğim, dostluğu, huzuru, cömertliği sevgiyi yaşadığım Akçaabatımıza hizmet etmek için AK Parti'den aday adayı oldum. Amacımız rıza kazanmak, gönülleri kazanmak, birlikte başarmak" dedi