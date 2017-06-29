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29 Haziran 2017 13:58

Akçaabat sahil şeridi yeni yürüyüş yoluna kavuşuyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sahil şeridi boyunca iskeleden başlayarak kemer köprüye kadar olan kısımda yürüyüş yolu yapımı başlatıldı.

Akçaabat sahil şeridi yeni yürüyüş yoluna kavuşuyor

29 Haziran 2017 13:58


Akçaabat Belediyesi sahil şeridinde yeni düzenlemeler başlattı. Liman şehri olan Akçaabat’ın bu özelliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışan Akçaabat Belediyesi, sahil şeridini Akçaabatlılar için daha kullanışlı hale getiriyor.


Akçaabat sahilini daha modern bir görünüme kavuşturulurken, vatandaşların istekleri de göz ardı edilmedi. Trabzon’un nadir sahillerinden biri olan Akçaabat sahilinde iskele boyandı, deforme olan parkeler yenilendi, sahil park geneline Akçaabat’ın tarihi dokusuna uygun ve halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşmeler yapıldı. Bunun yanında sahil şeridi boyunca iskeleden başlayarak kemer köprüye kadar olan kısımda yürüyüş yolu yapımı başlatıldı. İş makinelerinin yardımıyla yürüyüş yolu yapılacak alan düzgün bir zemin haline getirildi.


Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, sahilde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. Başkan Türkmen, “Gerçekleştirilen bu düzenlemeler ve yapımı devam eden sahil yürüyüş yolu Akçaabat sahiline değer katacak. Akçaabatlılar’a sahilde denizle iç içe yürüyüş imkanı sağlanmış olacak. Sahilimizde yürüttüğümüz çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak” dedi.




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