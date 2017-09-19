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19 Eylül 2017 12:02

Akçaabat’ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

“19 Eylül Gaziler Günü” Akçaabat ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Akçaabat’ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül 2017 12:02


Törene Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Akçaabat Kaymakamlığı’nın ve Akçaabat Belediye Başkanlığı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlaya tören şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.


Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Bayram Ali Üzümlü yaparken, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi İlayda Topsakal’da “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” adlı şiiri seslendirdi.


Törenin ardından Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen gazilerle bir süre sohbet etti.




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