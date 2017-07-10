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10 Temmuz 2017 15:25

Akçaabat’ta Ayana Tepesi turizme kazandırılacak

Akçaabat Belediyesi Meclisi’nin onayıyla Ayana Tepesi’nde dağ ve doğa turizmini geliştirme hamlesi başlayacak.

Akçaabat’ta Ayana Tepesi turizme kazandırılacak

10 Temmuz 2017 15:25


Ayana Tepesi, seyir alanı olması, doğal güzellikleri ve ulaşım kolaylığıyla Akçaabat Belediyesince hazırlanan Dağ ve Doğa Turizm Güzergâhı projesinde önemli bir turizm istasyon noktası oldu. Son yıllarda şehir hayatından bunalan yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan Ayana Tepesi’nde ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak alanda doğal yapıyı bozmayacak şekilde çok sayıda sosyal tesis, piknik ve kamp alanları, seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dağ kızağı hattı ve oryantiring sporu ( harita yardımıyla yön bulma) için düzenlemeler yapılması planlanıyor. Yapılması planlanan bu tesisler bölge insanı için sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik açıdan önemli katkı sağlamasının yanı sıra bölgeye döviz girdisinin de artması hedefleniyor. Ayrıca Ayana Tepesi’ne farklı güzergâhlardan ulaşımın sağlanabiliyor olması ve kıyıdan ulaşımın yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir süre arasında olabiliyor olması burayı cazip kılıyor.




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