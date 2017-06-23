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23 Haziran 2017 14:13

Akçaabat’ta iftar coşkusu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akçaabat’ta iftar coşkusu

23 Haziran 2017 14:13


Sahil park havuzlar alanında düzenlenen iftar programına Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Burada bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, katılanlara teşekkür ederek, “Bu güzel yaz akşamında, iftar vaktinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şu an ki tablo Akçaabat’ın bir arada olduğu kaynaşmaya vesile olan bir tablodur. Bu birliğimizin, beraberliğimizin hiç bozulmamasını temenni ediyorum. Bu güne kadar içeriden ve dışarıdan ülkemize karşı kurulan her türlü oyunun sonuçsuz kalmasında en etkili şey birlik beraberliktir. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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