Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 17:08

Akçaabat’ta imar barışı bilgilendirme masası oluşturuldu

Akçaabat Belediyesi imar barışı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bilgilendirme masası oluşturdu.

Akçaabat’ta imar barışı bilgilendirme masası oluşturuldu

12 Temmuz 2018 17:08


Başvuruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirileceği İmar Barışı uygulamasında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Akçaabat Belediyesi tarafından İmar Barışı Masası oluşturuldu. Gelen her vatandaşla yakından ilgilenen belediye görevlileri, imar barışından yararlanmak için izlenecek yol konusunda başvuruya gelen vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirmede bulunuyor. Yapı Kayıt Belgesi alınmasında vatandaşlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerde bulunmak için oluşturulan masa, imar barışının son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018’e kadar faaliyette olacak. Akçaabat Belediyesi yetkilileri, “Gelen her vatandaşla yakından ilgileniyoruz. İmar barışının amacı ülkemizdeki milyonlarca kaçak yapıyı kayıt altına alarak önemli bir soruna çözüm bulmaktır. Belediyemize gelen vatandaşlara uygulamadan yararlanmak için neler gerektiğini ve nerelere ne şekilde başvuru yapabileceklerini anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç