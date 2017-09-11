Akçaabat’ta spor okulu için çalışmalar başlıyor

Belediye Hasan Saka Toplantı Salonunda Şefik Türkmen başkanlığında gerçekleşen toplantıda Söğütlü Atletizm Sahası arkası dolgu amaçlı imar planı teklifi görüşüldü. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mutabakat sağlamasıyla yapımı başlayacak olan Spor Lisesi için Söğütlü’de 80 dönümlük dolgu sahasının yapılması öngörüldü.

Akçaabat Sebatspor’un mevcut binası korunarak yapılması planlanan Tematik Spor Lisesi’nde ana branş yüzme olmak üzere su sporları, futbol, atletizm, güreş gibi branşlar da yer alacak. Okul binası, çok amaçlı salon ve pansiyon olmak üzere toplamda üç binadan oluşacak olan lise sporculara, amatörlere ve şehre hizmet edecek.

Meclis toplantısında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Denizle iç içe olan ilçemiz için Spor Lisesi büyük bir kazanım olacaktır. Tematik Spor Lisesi başta yüzme olmak üzere sporun her dalında gençlerimize, sporcularımıza ve turizm açısından şehrimize son derece faydalı olacaktır” dedi.