Akçaabat’ta “uluslararası resim çalıştayı” sergi açılışıyla son buldu

’si düzenlenen “Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı”nın finali, resim sergisi açılışı ile son buldu.

Sergi açılışına, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, katılımcılara teşekkür ederek “Yaklaşık beş gündür sanatçılarımız aramızda ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Sanatçılarımızın Güzel Sanatlar Lisemizdeki atölyelerdeki çalışmaları esnasında kendileriyle birlikte vakit geçirip sohbet ettik. Akçaabat’ın bir kültür sanat şehri olmasını arzu ediyoruz. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Biz istiyoruz ki vasıflı, sanatsever, kültürlü ve dünyayı takip eden bir nüfusumuz olsun. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok çalışmalarımız var. Festivallerimiz, tiyatro günlerimiz, müzik korolarımız ve resim çalıştayımız gibi kültür sanat konusunda çalışmalarımızı her zaman yapıyoruz. Bu sebeple yurt içinden ve yurt dışından aramıza katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. “ dedi.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu’da Trabzon’un bir sanat ve sanatçı şehri olduğuna dikkat çekerek,” Trabzon bir sanat ve sanatçı şehridir. Sanatın, kültürün ve edebiyatın insan hayatından çıktığı yerin ne kadar çorak olduğunu biliyoruz. Sanata verdiği değeri gösteren bu çalıştayı düzenleyen Akçaabat Belediyesi’ne ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda, yurtiçi ve yurt dışından katılan ressamlara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından resim serginin açılışına geçilirken sergisinin 15 gün açık kalacağı belirtildi.