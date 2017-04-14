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14 Nisan 2017 20:22

Akyazı tünellerinin ismi “Bordo-Mavi” oldu

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolunun Akyazı mevkiinde yapımı tamamlanan çift tüplü tünelin isimleri belli oldu.

Akyazı tünellerinin ismi “Bordo-Mavi” oldu

14 Nisan 2017 20:22

Tünelin birine “Bordo” ismi verilirken, diğerine ise “Mavi” ismi verildi.


Trabzon’un Akyazı mevkiinde yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan çift tüplü tünelin isimleri belli oldu. Sol tüpü 2 bin 470 metre, sağ tüpü ise 2 bin 475 metre uzunluğundaki tünellerin isimlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Akçaabat ilçesinde düzenlenen mitingde tünelin birine “Bordo”, diğerine ise “Mavi” isminin verildiğini açıklayan Bakan Soylu, “Tüneller var ya birinin ismi ’bordo’, birinin ismi de ’mavi’. Yakışır mı Akçaabat? Bu muhabbet, bu sevgi ve Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.




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